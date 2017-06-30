23'üncü ATAK TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı yerli imkanlarla geliştirilen milli helikopetimiz ATAK'ın 23'üncüsünün de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

Yeni nesil teknolojiyle donatılan ATAK, yüksek manevra kabiliyeti ve özgün silah teknolojisi ile özellikle PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda Mehmetçik'e önemli ateş desteği sağlıyor. Gelişmiş hedef tespit sistemi sayesinde de teröristleri adeta avlıyor.

İlk üretilen ATAK'TAN sonra geliştirmele çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda 21'inci ATAK'ın teslimi sırasında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, her sistemin geliştiğini, ilk teslim edilen T-129 ile 21'incisinin aynı olmadığını belirtmişti

Milli helikopterimiz; ynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi MIZRAK, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.

İki mürettebatlı helikopter, her biri 1.360 hp gücünde olan 2 adet LHTEC CTS800-4ATurboshaft motoruna sahip. En fazla 288 km/saat hıza ulaşabilen helikopterin maksimum kalkış ağırlığı ise 5 bin kilogram. Menzili ise 556km.

İşte SSM'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;