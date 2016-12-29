TÜBİTAK'tan 1.5 milyar liralık destek

Desteğin en kapsamlı bütçesini ise Ar-Ge destek programı oluşturacak. 553 milyon 840 bin TL bütçeye sahip olan programdan teknoloji üretmek isteyen girişimci ve sanayiciler yararlanabilecek. Hibe desteğiyle teknolojinin ticarileştirilmesi hedefleniyor.

AR-GE VE İNOVASYONA 5.8 MİLYAR TL AYRILDI

Ürettiği bilgiyi nitelikli bir şekilde kullanıp ticarete dökerek Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturmayı amaçlayan hükümet, bütçeden ayrılan kaynak miktarını artırmanın yanı sıra, özel sektör için de Ar-Ge yatırım desteği sağlıyor. Bu kapsamda 2017 yılı bütçesinden Ar-Ge ve inovasyona ayrılan kaynak 5.8 milyar TL'ye çıkarılıyor. Bu miktarın yaklaşık yüzde 26'sının TÜBİTAK tarafından kullandırılması hedefleniyor.

5.4 MİLYAR TL VERİLDİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik ettikleri programlar kapsamında 2003 yılından bugüne 11 bin 932 projeye 5.4 milyar TL hibe desteği sağlandığını söyledi. Bunun 1995- 2002 yıllarında verilen desteklerin 13 katı olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü, desteklenen her bir Ar-Ge projesinin sonuçlarının düzenli olarak takip edildiğini ifade etti.

HİBE DESTE ĞİNİN SINIRI YOK

Önem verdikleri her bir Ar-Ge projesi için hibe desteği sınırı olmadığını belirten Özlü, bütçe sınırı olmaksızın yüzde 50'ye kadar sağlanacak hibe desteğinin yanı sıra yine Ar-Ge merkezlerinin destek ve muafiyetlerden de yararlanabileceğini belirtti.