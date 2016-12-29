TÜBİTAK'tan 1.5 milyar liralık destek
KOBİ'ye TÜBİTAK'tan da bir destek geldi. TÜBİTAK Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) Destek Programı kapsamında 1.5 milyar TL hibe verileceği açıklandı.
Desteğin en kapsamlı bütçesini ise Ar-Ge destek programı oluşturacak. 553 milyon 840 bin TL bütçeye sahip olan programdan teknoloji üretmek isteyen girişimci ve sanayiciler yararlanabilecek. Hibe desteğiyle teknolojinin ticarileştirilmesi hedefleniyor.
AR-GE VE İNOVASYONA 5.8 MİLYAR TL AYRILDI
Ürettiği bilgiyi nitelikli bir şekilde kullanıp ticarete dökerek Ar-Ge ve yenilik ekosistemi oluşturmayı amaçlayan hükümet, bütçeden ayrılan kaynak miktarını artırmanın yanı sıra, özel sektör için de Ar-Ge yatırım desteği sağlıyor. Bu kapsamda 2017 yılı bütçesinden Ar-Ge ve inovasyona ayrılan kaynak 5.8 milyar TL'ye çıkarılıyor. Bu miktarın yaklaşık yüzde 26'sının TÜBİTAK tarafından kullandırılması hedefleniyor.
5.4 MİLYAR TL VERİLDİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını teşvik ettikleri programlar kapsamında 2003 yılından bugüne 11 bin 932 projeye 5.4 milyar TL hibe desteği sağlandığını söyledi. Bunun 1995- 2002 yıllarında verilen desteklerin 13 katı olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü, desteklenen her bir Ar-Ge projesinin sonuçlarının düzenli olarak takip edildiğini ifade etti.
HİBE DESTE ĞİNİN SINIRI YOK
Önem verdikleri her bir Ar-Ge projesi için hibe desteği sınırı olmadığını belirten Özlü, bütçe sınırı olmaksızın yüzde 50'ye kadar sağlanacak hibe desteğinin yanı sıra yine Ar-Ge merkezlerinin destek ve muafiyetlerden de yararlanabileceğini belirtti.
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