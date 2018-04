TÜİK mart ayı 2018 enflasyon rakamları TÜİK Nisan ayı Tefe Tüfe ve kira artışı ne kadar

TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı mı? Tefe Tüfe artışı yüzde kaç oldu? TÜİK 2018 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Aylık TÜFE artışı yüzde 0,5 olan piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gelmişti. Olumlu baz etkisinin de etkisiyle enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Ancak, şubat gerçekleşmesi piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolara yükseldi. TİM tarafından, bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı. Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu. İşte TÜİK mart ayı enflasyonu ve Nisan ayı kira artışı ile ilgili yapılan açıklamalar...



Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı. Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.



İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Mart ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.34, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.05 artış gösterdi. İstanbul’da 2018 Mart ayında perakende fiyatlar yüzde 1.29, toptan fiyatlar ise yüzde 0.41 oranında arttı. Perakende fiyatlar 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.66, toptan fiyatlar ise yüzde 9.99 arttı.



SEKTÖREL BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI



Mart ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 3.85, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.32, gıda harcamalarında yüzde 1.75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.91, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.28, konut harcamalarında yüzde 0.16, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.03 artış gösterdi. Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.



Bu dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.35, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.19, madenler grubunda yüzde 0.94, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.50 artış gösterdi. Bu dönemde gıda maddeleri grubunda yüzde 0.30 azalış meydana geldi. 2018 Mart ayında kimyevi maddeler grubu ile mensucat grubunda fiyat hareketi izlenmedi.



TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYONU AÇIKLADI



Kira sözleşmesini Mart ayında yapanlar için zam zamanı geldi. Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu.



Kira artış oranına Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte sınırlama getirildi. Buradaki sınırlama ise, “Yurtiçi Üreticisi Fiyat Endeksi” yani “ÜFE”. ÜFE’nin 12 aylık ortalaması kira zam oranını belirliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2018 ÜFE oranlarını açıkladı. Buna göre;



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi. Buna göre kira artış oranı Mart 2018’de yüzde 15.50 oldu. Yani ev sahibi kiraya yüzde 15,50’nin üzerinde zam yapamaz.



KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA



Şimdi gelin kira artış oranını birlikte hesaplayalım. Diyelim ki Bin TL kira ödüyorsunuz. Bu durumda; Kira Bedeli: 1.000 TL



Kira zam oranı: Yüzde 15,50



Zam bedeli: 155



Zamlı kira bedeli: 1,155 TL.



Kira artış oranı Ocak 2018’de yüzde 15, 82, Şubat 2018’de ise yüzde 15,66 olmuştu. Mart'ta ise yüzde 15.50 olarak gerçekleşti



Çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde yüzde 0.49 artış göstirirken, yıllık artış 11.94 olarak gerçekleşti. TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.







ŞUBAT AYININ ZAM ŞAMPİYONU TAZE FASULYE



Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55,10 ile taze fasulyede oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 31,02 ile hacca gidiş ücreti, yüzde 30,09 ile dolmalık biber izledi.



Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 26,45 ile karnabahar, yüzde 15,93 ile sivri biber, yüzde 12,78 ile mandalina, yüzde 10,45 ile muz, yüzde 7,59 ile süt, yüzde 7,10 ile ilaçlar, yüzde 7,01 ile kola, yüzde 6,97 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, yüzde 6,35 ile margarin yer aldı.



EN ÇOK ÇOCUK BOTU UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11,47 ile çocuk botunda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,14 ile erkek montu, yüzde 10,72 ile kadın kabanı, yüzde 10,22 ile çocuk kazağı, yüzde 10,05 ile erkek botu, yüzde 9,57 ile kadın hırkası, yüzde 7,64 ile erkek sweatshirt, yüzde 6,85 ile elbise, yüzde 6,80 ile kırmızı lahana izledi.



AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE SAĞLIK GRUBUNDA



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.



AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE GİYİM VE AYAKKABI



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.



YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE EV EŞYASINDA



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYATLARI YÜZDE 2,68 ARTTI



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,82, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,49, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 21,10, su sektöründe yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşti.









AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRİK VE GAZ SEKTÖRÜNDE



Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 21,10 ile elektrik ve gaz, yüzde 7,57 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,71 ile ağaç ve mantar ürünlerinde (mobilya hariç) gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri ise bir önceki aya göre yüzde 1,11 düşüş gösterdi.



ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.



TEFE-TÜFE NE KADAR?



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.



TEFE - TÜFE NEDİR ?



Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.



Bu değerler tek tek ele alalım.



TÜFE nedir ?



TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.



Tüfe’yi hesaplarken önc , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.



TEFE nedir ?



TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.



TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?



Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.



Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.



Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.



Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.



Tefe’nin kapsamı Tüfe’ye göre daha geniştir.

Kira nedir?



Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesidir.

Kira artışı nedir?



Çoğunlukla kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiraya konu olan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni kira döneminde ödenecek olan kira bedelinde yapılan güncellemedir.



Kira artışı ne zaman olur?



Kira artışı kira sözleşmesinin yenilendiği ayda yapılır. Örneğin 5 Nisan 2017 tarihinde başlayan bir kira sözleşmesi 1 yıl sonra yenilendiğinde 5 Nisan 2018 tarihinden itibaren kira tutarı kira artışı uygulanarak tahsil edilir.



Kira artışı neye göre yapılır?



Konut ve işyerlerinde kira artışı yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artış oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde kira artış oranı serbest bırakılmış ve kiracı ile kiralayanın kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?



Konutlar için kira artış oranı kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin kira artışı Temmuz ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı Yİ-ÜFE endeksinin ilgili yılın Haziran ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.



İşyerleri içinse kira artış oranı kira sözleşmesinde belirlenen oran kadar olacaktır. Eğer kira sözleşmesinde TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahiptir. Örneğin kira artışı Ağustos ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Temmuz ayı verisine bakılır.

Konutlarda yapılabilecek en yüksek kira artışı oranı nedir?



1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanununun 344. maddesi gereğince; konutlar için yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak artış oranı, bir önceki kira yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenmelidir. Ancak bu kanun maddesinde kullanılacak Yİ-ÜFE oranının 12 aylık ortalamalara göre mi yoksa geçen yılın aynı ayına göre mi olduğu belirtilmemiştir.



Bu konuya ışık tutacak ve emsal davalara içtihat olabilecek bir karar Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nden 5 Aralık 2013 tarihinde gelmiştir. Bu karara ile konut kiralamalarında yıllık artış oranının, TÜİK'in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endekslerinden, 12 aylık ortalamalara göre olan değişim oranının esas alınacağını karara bağlamıştır. Bu karar ile kira artışının ne şekilde yapılacağını net bir şekilde belirlenmiş oluyor.

İşyerlerinde yapılabilecek en yüksek kira artışı oranı nedir?



6217 Sayılı Borçlar Kanunu Yasası, geçici 2. madde gereğince; Kira artış oranları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Buna göre işyeri kiralamalarında, kiracı ve kiralayanın kendi arasında anlaşıp kira sözleşmesine yazdığı oranlarda artış yapılır. Dolayısıyla işyerleri için kira artış oranlarında konutlardaki gibi bir sınırlama yoktur.