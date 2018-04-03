TÜİK, mart ayı enflasyon rakamını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,35 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 5,29, geçen yılın mart ayına kıyasla da yüzde 14,28 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,95 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19'a düşeceği öngörülmüştü.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 9,62 olarak belirlenmişti.

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94, lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış kaydedildi.

Martta aylık bazda endekste yer alan gruplarda düşüş görülmezken, alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık bazda değişim olmadı.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 15,41 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 13,41 ile ulaştırma, yüzde 11,67 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,87 ile eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 34'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 2,03 10,37 Alkollü içecekler ve tütün 0,00 0,90 Giyim ve ayakkabı 1,05 10,74 Konut 0,44 9,46 Ev eşyası 0,78 15,41 Sağlık 1,90 9,96 Ulaştırma 0,76 13,41 Haberleşme 0,10 -0,04 Eğlence ve kültür 0,51 7,14 Eğitim 0,94 10,87 Lokanta ve oteller 0,83 11,67 Çeşitli mal ve hizmetler 0,69 10,87

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,94 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE) 0,94 10,71 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) 0,92 11,95 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç(TÜFE) 0,79 11,44 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç 0,84 11,38

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,23, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,79, su sektöründe 0,76 artış olarak belirlendi. Elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 0,84 gerileme görüldü.

Martta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 5,91 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 3,6 ile ana metaller, yüzde 2,85 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 5, elektrik ve gaz yüzde 0,84, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,78 ile geçen ay endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, martta aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla martta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle: Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 0,23 12,94 İmalat 1,79 14,77 Elektrik, gaz -0,84 9,18 Su temini 0,76 4,63

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,32 ile "Antalya, Isparta, Burdur", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,40 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 11,36 ile "İzmir" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 11,15 ile "Adana, Mersin", yüzde 11,08 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", yüzde 10,94 ile "Antalya, Isparta, Burdur" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,80 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: İstatistiki Bölgeler Aylık değişim (Yüzde) Yıllık değişim (Yüzde) Türkiye 0,99 10,23 İstanbul 1,21 10,29 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,95 10,36 Balıkesir, Çanakkale 0,95 9,95 İzmir 0,95 11,36 Aydın, Denizli, Muğla 1,17 10,73 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 0,98 10,42 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,72 10,14 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,88 10,14 Ankara 0,78 9,10 Konya, Karaman 0,96 10,83 Antalya, Isparta, Burdur 1,32 10,94 Adana, Mersin 0,91 11,15 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,95 10,73 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 1,09 9,22 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,95 9,72 Zonguldak, Karabük, Bartın 1,17 10,52 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,59 9,33 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,44 10,11 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,58 9,79 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,43 10,16 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,47 8,80 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,88 11,08 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,83 10,35 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 1,18 9,29 Şanlıurfa, Diyarbakır 1,26 9,81 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 1,15 10,10