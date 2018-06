Haziran ayı kira artış oranı ne kadar 2018 Tüik son dakika enflasyon zam oranları nedir

Tüik mayıs enlasyon 2018 oranı nedir? Haziran ayı TÜFE Yİ-ÜFE 'ye göre kira artış oranı ne oldu? Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar? Enlasyon zam oranı ile kira artışı nasıl hesaplanır? 2018 Haziran ayı kiralar ne kadar zamlandı? sorusunun yanıtı merak edilirken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Piyasalar, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,59 artmasını bekliyordu. Enflasyon verisi öncesinde 4,65 lira seviyelerinde olan dolar/TL kuru, 4,60 seviyelerine kadar düşüş gözlendi. Geçtiğimiz ay TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre; konut kira artışı Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.36 olarak belirlenmişti. Haziran ayı kira artış oranları da belli oldu. Kira sözleşmesi 4 Haziran'da yenilenecek olan kiracılara yapılacak zam oranı belli oldu. Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan sözleşmenin senelik olarak yenilenmesi halinde kira bedeline belli oranlarda zam yapılıyor. Mal sahibinin kiracısına ne kadar zam yapabileceği Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanunen tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli oluyor. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor. Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirleniyor. Kira bedelinde yapılacak zam hesabında kullanılan enflasyon oranlarını her ay Türkiye İstatistik Kurumu açıklıyor.



MAYIS AYI ENLASYON ORANI AÇIKLANDI



TÜFE’de 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.









Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 3,79 arttı



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi.



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış gerçekleşti.



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 16,87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15,38, lokanta ve oteller yüzde 12,51 ve konut yüzde 11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?



Kira artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi. Kira artış oranı Haziran 2018 belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi. Buna göre Haziran kira artış oranı yüzde 15,50.



Kira artışı ise Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyor. Kira artış oranında daha önce bir üst sınır yoktu. Fakat Yeni Borçlar Kanunu kira artış oranına sınırlama getirdi. Bu sınır da “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi”. Yani Yeni Borçlar Kanunu’na göre ev sahibi kiraya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nin üzerinde zam yapamaz.



İşyerlerinde ise durum biraz farklı. 6217 Sayılı Borçlar Kanunu Yasası, geçici 2. madde gereğince; Kira artış oranları 1 Temmuz 2020 tarihine kadar serbest bırakılmıştır. Buna göre işyeri kiralamalarında, kira artış oranını sözleşmede belirtilen oran belirliyor. Yani işyeri kira artış oranında konutlarda olduğu gibi bir sınırlama yok. Sözleşmede belirtilen orana göre zam yapılır.



SON 12 AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

Son 12 ayın kira artış oranı şöyle;

Mayıs 2017 kira artış oranı: Yüzde 8,01

Haziran 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,02

Temmuz 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,98

Ağustos 2017 kira artış oranı: Yüzde 10,94

Eylül 2017 kira artış oranı: Yüzde 12,05

Ekim 2017 kira artış oranı: Yüzde 13,26

Kasım 2017 kira artış oranı: Yüzde 14,47

Aralık 2017 kira artış oranı: Yüzde 15,38

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36







Kira artışı hesaplama örneği

Mevcut kira: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 15,36

Zam bedeli: 153,6 lira

Zamlı kira bedeli 1.153,6 lira



KİRAYA 307 LİRALIK ZAM



TÜİK'in verilerine göre, Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.36'lık bir artış yaşanacak. Örneğin kiralık bir daireye 2 bin lira ödeniyorsa bu dairenin aylık ödemesi 2 bin 307 lira olarak güncellenecek.



KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?



Kirada sözleşme serbestisi vardır. Kiralayan ve kiracı kira artışlarını istedikleri şekilde belirleyebilir. İsterlerse dolara, isterlerse altına, buğday fiyatına bağlayabilirler. İsterler ise artış oranını sıfır, isterlerse yüzde 40 olarak tespit edebilirler.



Eğer kiralayan ile kiracı arasında yazılı-geçerli sözleşme yok ise, eğer kira artış oranı belirlenmemiş ise ve bu nedenle bir anlaşmazlık çıkmış ise ve de anlaşmazlık nedeni ile mahkemeye gidilmiş ise, (Yeni Borçlar Kanunu’nun 344‘üncü maddesine göre) konut kiralarının yenileme dönemlerinde belirlenecek artış, hakim tarafından bir önceki kira yılının Üretici Fiyatları Endeksi’ndeki (ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenir.

Genelde bu durumlarda mahkeme TÜİK’ten bir önceki kira döneminde ÜFE’deki artışın ne

olduğunu sorar. Ve de buna göre, hakim ÜFE artışını geçmeyecek bir kira artışını belirler.



ÜFE yok Yİ-ÜFE var



Tekrarda yarar vardır. Bu ancak kiralayan ve kiracı arasında sözleşmenin olmaması halindeki uygulamadır. Sözleşme var ise sözleşme serbestisine göre, sözleşmedeki artış oranı uygulanır. Bu artış oranı ÜFE’nin altında da olabilir, üstünde de olabilir.



TÜİK artık ÜFE hesaplamıyor. ÜFE’nin yerini Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aldı.



Demek ki mahkemelerdeki kira tespitlerinde bundan sonra ÜFE yerine Yİ-ÜFE’deki artış oranları esas alınacak.



TÜİK’in Yİ-ÜFE Kullanıcıları İçin Rehber isimli açıklamasında; Endekslerin Kullanılarak Fiyat Güncellemelerinin Nasıl Yapılacağı ve yıllık değişimin nasıl hesaplanacağı şöyle anlatılıyor:



Yıllık Değişim (%): Bir aya ilişkin endeks değerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimidir.

TÜİK’in açıklamasında anlaşmazlık halinde mahkemelerce kira tespitinde yıllık değişimin esas alınacağı da anlatılıyor.



Esas olan yıllık değişim



Yıllık değişim yanında bir de 12 aylık ortalama değişim var. On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%): Son on iki aylık endeks ortalamasının, bir önceki on iki ay için endeks ortalamasına göre yüzde değişimidir. Endeks ortalaması endeks toplamlarının on iki sayısına bölünmesi suretiyle bulunan basit aritmetik ortalamadır. Aralık aylarında, ocak-aralık ortalamasının bir önceki yılın ocak-aralık endekslerinin ortalamasına göre yüzde değişimine denk gelir.



Nasıl enflasyon hesabında “yıllık değişim” bir önceki yılın aynı ayına göre yapılıyor ise, sözleşme olmaması nedeniyle mahkemelerce kira tespitinde de esas alınacak yıllık “Yİ-ÜFE endeksi değişimi”, bir yıl öncenin aynı ayına göre belirlenecek değişimdir.