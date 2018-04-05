TÜİK son dakika Mart ayı enflasyon oranları ne kadar 2018 TEFE TÜFE kira artış oranı nedir

TÜİK son dakika fiyatları! Mart ayı enflasyon oranları ne kadar 2018 TEFE TÜFE kira artış oranı nedir ne kadar oldu? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. Piyasalar için çok önemli olan enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29 arttı. TÜFE’de 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış var. Yıllık bazda enflasyon yüzde 10,23 oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı. Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,35 artış gösterdi. İşte merak edilen Mart ayı enflasyon oranları ne kadar 2018 TEFE TÜFE kira artış oranı haberimizde…

TEFE TÜFE ENFLASYON ORANLARI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0,99, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,54 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,23, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,28 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,35 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,54 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,23 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 5,29, geçen yılın mart ayına kıyasla da yüzde 14,28 arttı.

En yüksek artış yüzde 2,03 ile gıdada

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, sağlıkta yüzde 1,90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,05, eğitimde yüzde 0,94, lokanta ve otellerde yüzde 0,83 artış kaydedildi.

Martta aylık bazda endekste yer alan gruplarda düşüş görülmezken, alkollü içecekler ve tütün grubunda aylık bazda değişim olmadı.

Sanayi sektörü

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,23, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,79, su sektöründe 0,76 artış olarak belirlendi. Elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 0,84 gerileme görüldü.

Martta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 5,91 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 3,6 ile ana metaller, yüzde 2,85 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 5, elektrik ve gaz yüzde 0,84, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,78 ile geçen ay endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, martta aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış ara malında gerçekleşti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 15,41 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bunu yüzde 13,41 ile ulaştırma, yüzde 11,67 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,87 ile eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 34'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en fazla artış İzmir'de

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,32 ile "Antalya, Isparta, Burdur", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,40 ile ''Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 11,36 ile "İzmir" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 11,15 ile "Adana, Mersin", yüzde 11,08 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", yüzde 10,94 ile "Antalya, Isparta, Burdur" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 8,80 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,95 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 10,26 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,19'a düşeceği öngörülmüştü.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 9,62 olarak belirlenmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI NİSAN 2018

ÜFE verilerine göre kira artış oranı Nisan 2018’de yüzde 15,35 oldu.

Kira artış oranına yeni Borçlar kanunu ile sınırlama getirildi. Daha öncesinde bunda bir üst sınır yoktu. Fakat yeni Borçlar Kanunu ile buna bir üst sınır getirildi. Burada sınır ise “ÜFE” yani Yurtiçi Fiyat Endeksi. ÜFE aylık olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. ÜFE’nin 12 aylık ortalaması bize o ayın kira zam oranını belirliyor.

2018 Nisan kira artış oranı da belli oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,35 artış gösterdi. Buna göre 2018 Nisan kira artış oranı yüzde 15,35 oldu. Ev sahibi kiranıza yasal olarak yüzde 15,35’in üzerinde zam yapamaz.

Şimdi gelin kira artış oranı Nisan 2018’i bir örnekle birlikte hesaplayalım. Diyelim ki bin TL kira ödüyorsunuz. Yüzde 15,35 zam geldiğinde yeni kira bedeliniz ne kadar olacak? Hesaplayalım;

Kira Bedeli: 1.000 TL

Kira zam oranı: Yüzde 15,35

Zam bedeli: 153.5

Zamlı kira bedeli: 1,153.5 TL.

Kira artış oranı Mart ayında yüzde 15,50 olmuştu. Nisan'da ise yüzde 15,35'e düştü. Kira artış oranı Mayıs 2018 oranları ise 3 Mayıs saat 10:00'da belli olacak.

TEFE - TÜFE NEDİR ?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

Bu değerler tek tek ele alalım.

TÜFE nedir ?

TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.

Tüfe’yi hesaplarken önce , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

TEFE nedir ?

TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI

TÜFE’de 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.