Tüketici güven endeksi 71,9 oldu
Tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 0,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında arttı; Mart ayında 71,3 olan endeks Nisan ayında 71,9 oldu.
İşsiz sayısı beklentisi
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artarak Nisan ayında 74,5 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
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