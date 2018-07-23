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Tüketici güven endeksi arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında artarak, 73,1 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre %4 oranında artarak, 73,1 oldu.

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