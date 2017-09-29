Turizm patlaması
Türkiye, turizmde 2016 yılında yaşadığı olumsuzlukları bu yıl bertaraf ederek adeta patlama yaşadı. Turist sayısı ağustos ayında yüzde 46.4 artarken, 8 aylık artış ise yüzde 26.4 oldu.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Rusya’dan gelen turist sayısındaki yükselişin öncülüğünde Ağustos’ta yüzde 46.35, yılın sekiz ayında ise yüzde 26.41 artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos’ta 4.6 milyon, sekiz aylık dönemde ise 22 milyon kişi oldu. Rusya ile yaşanan uçak krizinin en ağır etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, iki ülke ilişkilerinin yeniden normale dönmesi ile birlikte sert artışlar yaşanıyor.
RUSYA’DA % 670 ARTIŞ
Rus ziyaretçi sayısındaki bu artışlar turizm verilerinin toparlanmasındaki de en büyük belirleyici konumunda. Bakanlık verilerine göre; Ağustos ayında Rus ziyaretçi sayısı yüzde 670.7 artışla 805 bin kişi olurken, yılın sekiz ayında ise yüzde 891 artışla 3.33 milyon Rus Türkiye’yi ziyaret etti. Geçen yılın sekiz aylık döneminde Türkiye’yi 336 bin Rus ziyaret etmişti. İstihdam, ödemeler dengesi ve ekonomik aktivite başta olmak üzere Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahip turizm sektörü 2016 yılında güvenlik endişeleri ve Rusya ile bozulan ilişkilerden en çok etkilenen sektör olmuştu.
KAYIPLAR TELAFİ OLDU
2014 ve 2015’te 36.8 ve 36.2 milyon olarak gerçekleşen yabancı ziyaretçi sayısı, 2016’da 25.3 milyona gerilemişti. Rusya etkisi ve güvenlik endişeleri ile 2016’da 11 milyon turist ve sekiz milyar dolar gelir kaybedilmişti. Uçak krizi ile geçen yıl yüzde 76.3 düşüşle 866 bin kişiye gerileyen Rus ziyaretçi sayısı 2014’te 4.48 milyon, 2015’te ise 3.65 milyon kişi olmuştu. Analistler ve sektör yetkilileri Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının artmasının turizmdeki kayıpları önemli ölçüde telafi ettiğini ve yılın kalanında da edeceğini öngörüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) veriline göre, turizm gelirleri yılın ikinci çeyreğinde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 8.7 artışla 5.4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısında gelirler yaklaşık 8.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Otel dolulukları 2015’i yakaladı
Türkiye, turizmde yüksek sezon olarak kabul edilen yaz dönemini umutlanarak kapattı. Henüz gelirlerde kayda değer bir artış yaşanmasa da aylık bazda doluluklar iki yıl önceki oranları aştı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Ağustos 2017 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye’nin Ağustos 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 40.5 artarak yüzde 75.3 olarak kaydedildi. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranını yakalamış oldu. Otel doluluklarının iki yıl önceki oranı, yani Ağustos 2015’teki yüzde 72.9’u yakalayarak aştığı gözlendi.
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