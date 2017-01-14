Turizm yatırımcısına arazi fırsatı

Bakanlık, yatırımcının ‘en az bürokrasi’ ile yatırım yapmasına da imkan sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyada ve Türkiye’de yaşanan terör saldırıları nedeniyle turizmde yaşanan sıkıntıların çözümü için Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla sektörün taleplerini de dikkate alarak, turizm yatırımcısına destek vermeyi sürdürüyor. Yurt dışından turist getiren ‘A’ grubu seyahat acentelerine verilen 6 bin dolar yakıt desteği süresini yıl sonuna kadar uzatılırken, turizm yatırımlarının devam etmesi, özendirilmesi ve yatırımcıların önünü açmak için kıyı, kış ve termal turizmde yeni planlamalar yapıldı. Bu kapsamda, Afyonkarahisar’da bin, Antalya’da 80, Aydın’da bin 200, Eskişehir’de 900, İzmir’de bin 800, Kayseri’de 240 yatak olmak üzere toplamda 5 bin 220 yatak kapasiteli otel ve tatil köyü yapılmak üzere 13 arazi ve Muğla Marmaris’te bir günübirlik tesis, turizm yatırımcısına tahsis edilecek.

BAKANLIK TAKİP EDECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu tahsisleri yaparken de yeni bir yaklaşım sergileyecek. Tahsis işlemlerindeki bürokratik işlemleri yatırımcı adına Bakanlık takip edecek. Böylece araziyi kiralayacak yatırımcının ‘en az bürokrasi’ ile yatırım yapması ve bir an önce yatırımlarına başlaması sağlanacak. Tahsislerin sadece Türk yatırımcılara değil, Türkiye turizmine güvenen yabancı yatırımcılara da sunulması planlanıyor.