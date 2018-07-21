Turizmciye tam destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı son düzenlemelerden biriyle yurtdışında tanıtım yapmak isteyen firmalara yönelik destek kapsamını genişletti. Artık sadece konaklama işletmeleri değil, sektörün pek çok oyuncusu da tanıtım desteği alabilecek. Turizmde faaliyet gösteren seyahat acenteleri, sektör meslek birlikleri, dernekler, vakıflar ile deniz turizm tesisleri işletmeleri de yurt dışı tanıtım ve pazarlama desteğinden yararlanabilecek. Karar tanıtım çalışmalarını artırarak turizm sektörünün canlandırılmasına büyük katkı sağlayacak. Daha önce yayınlanan tebliğle sadece bir önceki mali yıl içerisinde 1 milyon dolar geliri yurt dışından sağlayan ve asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler bakanlık desteğinden faydalandırılmaktaydı.

TÜM OYUNCULARI KAPSAYACAK

Yeni yapılan düzenleme yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması, Türkiye’nin ve turizm destinasyonlarının yurtdışında tanıtılması ve pazarlanmasına yönelik desteğin sağlanması için kapsamı genişletiyor ve sektörün tüm unsurlarını kapsamı içine alıyor. Karar kapsamında konaklama sektörünün yanı sıra, turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat acentelerinden sektör meslek birliklerine, derneklerden vakıflara, deniz turizm tesisleri işletmelerine kadar tanıtım ve pazarlama desteği verilmesi kararlaştırıldı. Yürürlüğe giren karar ile asli fonksiyonu konaklama olan işletmeler ve deniz turizm tesisleri işletmelerinin bir önceki mali yıl içerisinde 750 bin dolar dövizi yurt dışından sağlaması gerekiyor.