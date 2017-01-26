Kültür ve Turizm Bakanı Avcı: Turizmde 2017 yılı 2016'dan daha güzel olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai, Ayasofya Müzesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır ve Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Murat Ersoy da yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, bugün 80'e yakın ülkeden yüzlerce firmanın, Türkiye'den bütün illerin ve çok sayıda ilçenin katılımıyla 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) açılışının yapıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin sıkıntılı bir olayla karşılaştığı durumlarda Talep Rifai'nin uluslararası medyada Türkiye'nin yanında ve lehinde açıklama yaptığını ve kendisinin gerçek bir Türk dostu olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve dünya turizminin geçen yıl darboğazdan geçtiğine değinen Avcı, şunları söyledi:

"Bu, bütün dünyada etkili olan ve dolayısıyla küresel bir olgu olarak değerlendirilmesi de gereken terörizmin olumsuz sonuçlarından biridir. Bugün 21. EMITT'in de gösterdiği gibi uluslararası dayanışma içerisinde, birlikte terörizme karşı böyle güzel organizasyonlarla en güzel cevabı vermiş oluyoruz. Türkiye, sadece deniz, kum, güneş alanında değil, bütün turizm türlerinde, sağlık turizminde, termal turizminde, kış turizminde, eğitim, spor turizminde, gastronomi turizminde sahip olduğu potansiyeli ve iş birliği imkanlarını değerlendirdiği zaman, bugün dünyada 6'ncı, Avrupa'da 4'üncü olan düzeyini inşallah ilk 3'e girecek şekilde daha ileriye taşıyacaktır. Fuarın canlılığı, dinamizmi de bunun ilk işaretlerinden biri olarak yorumlanabilir."

Avcı, Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'ndeki çatlaklar ve başlayan restorasyon çalışmalarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Bununla ilgili güzel bir planlama yapıldı, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte. Önce Hazine Dairesi'ndeki, yani Fatih Sultan Mehmet Köşkü'nde duvarlardaki çatlakların, ki 1 yıl önce bunlar fark edilmişti sıvaların alınmasından sonra, bunların nedenleri üzerinde ciddi bir çalışma başlatıldı. Zemin etütleri yapılıyor, ayrıca çevrede üniversitenin, bilim adamlarımızın uygun gördüğü noktalarda 26 sismik tespit kuyusu açıldı. Buralardan gelen göstergeler doğrultusunda bu restorasyon çalışmasının hem tekniği hem kapsamı konusunda karar verilmiş olacak. Çalışmalar gayet güzel yürüyor. Topkapı Sarayı'nın bütününe ilişkin böyle bir tehdit söz konusu değil. Hele hele Topkapı Sarayı'nın denize doğru kaymakta olduğuna dair haberler doğru değil. Bu konuyla ilgili bilim adamlarımızın, sarayın zemin hareketleri konusunda hazırladıkları raporlarda, böyle bir kaymaya ilişkin bilimsel gösterge söz konusu değil. Ayrıca bir obruktan da söz ediliyor bazı yerlerde. Obruk falan değil, orada çöküntü zaten 45 santimetre derinliğinde bir su künkünün yol açtığı bir derinlik."

Turizmde 2017 beklentisine yönelik soru üzerine Avcı, "2016 boyunca terörden olumsuz olarak etkilendik. Dünyanın hiçbir şehri 'Ben yüzde 100 güvenliyim' diyemez. Terör küresel bir olgudur, dünyanın her yerinde etkili olabilmektedir, bununla mücadele de küresel ölçekte olmak zorundadır. Türkiye, bu konuda çok tecrübe kazanmış bir ülkedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunun etkilerinin gittikçe daha azaldığını göreceğiz. Sektörümüz bu konuda ciddi bir sınav verdi 2016 boyunca, bütün olumsuz şartlara rağmen hizmet kalitesini düşürmemek için olağanüstü bir gayret gösterdi. İnşallah 2017, 2016'dan daha güzel olacak, 2018, 2017'den daha güzel olacak." diye konuştu.

"Tarih, Türkiye'nin yeniden daha da güçlenerek geri geleceğini gösterecek"

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Rifai de Bakan Avcı'nın daveti üzerine Türkiye'de bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin karşısına çıkan zorlukları aşabilecek kudrette ve dayanıklılıkta bir ülke olduğunu belirten Rifai, "Sabahki konuşmamda da çok basit bir mesaj verdim; 'Türkiye'ye seyahat etmeye devam edin.' Pek çok neden var. Bunlardan birisi, Türkiye mükemmel bir destinasyon, herkesin mutlaka görmesi gerekiyor. Ancak daha önemli ikinci neden şu; Türkiye'ye seyahat etmek, terörizme verilecek en iyi yanıttır. Kimin ajandasına, kimin hayatına etki ettiğimizi görmek için Türkiye'ye seyahat etmeye devam etmeliyiz ki teröre ancak böyle yanıt verebiliriz." diye konuştu.