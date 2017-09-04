Turizmde 2018 için ilk olumlu sinyaller geliyor
Bu yılı, 2016’nın hasarını telafi ederek kapatmaya hazırlanan turizmciler, Antalya’da aralarında Thomas Cook’un da olduğu tur operatörleriyle buluştu. Toplantıda planlama yapıldığını anlatan AKTOB Başkanı Yağcı “2018 için sinyaller olumlu” dedi.
Turizmde 2018 için Avrupalı meslektaşlarıyla masaya oturan Türk turizmciler, artan talebi göz önünde bulundurarak gelecek yıl için gerçekleştirilecek çalışmalara başladı. 2016’yı yaşanan olumsuzluklarla zorlu kapatan sektör, 2017’de yaşanan hareketliliği gelecek yıla da taşımak için Avrupalı meslektaşları ile geleck planlarını yaptı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) üyeleri Avrupa’nın en önde gelen turizm şirketi Thomas Cook yöneticileriyle Antalya›da bir araya geldi. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı “Türkiye satışlarının Avrupa Pazarı’nda 2018 yılında da artış göstereceğine dair veriler alındığı, bu nedenle uçak sayısı artırılarak planlamalara gidilecek” dedi. 2018’e ilişkin planların masaya yatırıldığı toplantıya Thomas Cook Avrupa Bölge ve Ürün Direktörü Andreas Thams, Thomas Cook Almanya Kısa ve Orta Mesafe Destinasyon Ürün Müdürü Sacha Büsseler, Thomas Cook Orta ve Doğu Avrupa CEO’su Stefanie Berk, Öger Tours Genel Müdürü Songül Bektaş Rosati ve Diana Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul ile birlikte AKTOB Başkanı Yağcı, TÜROFED Başkanı Osman Ayık katıldı.
2018’DE AB PAZARI ARTACAK
2018 yılına yönelik satış ve ulaşım planlaması görüşüldüğü toplantıya ilişkin Yağcı “Talep artışının 2018 yılında da sürdürülebilirliğini sağlamak için bir araya geldiğimiz Thomas Cook yöneticileri ile rakip destinasyonların durumu ve 2018 yılı için yapılması gerekenleri özellikle karşılıklı desteklemeler ve kapasite artışı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Antalya’nın özellikle 2014 ve 2015 yılındaki talep yapısına ulaşması için yapılması gerekenleri özellikle görüştük. Bunlara ilaveten, Türkiye satışlarının Avrupa Pazarı’nda 2018 yılında da artış göstereceğine dair verilerin alındığını, bu nedenle uçak sayısı artırılarak planlamalara gidilecek. Fiyatların önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılına yakın daha sürdürülebilir bir zemine oturmasını da bekliyoruz. Thomas Cook’un ve Diana Turizmin Türkiye ve Antalya turizmine verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz” dedi.
EKONOMİNİN ÇARKLARI YAĞLANDI
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 10 günlük bayram tatilinin, zor bir dönemden geçen turizm sektörüne doping etkisi yaptığını söyledi. İşler “10 günlük tatil 10 milyar lirayı geçen ekonomik hareketlilik yarattı, ekonominin çarklarını yağladı. Turizm sektörü bu 10 günlük tatilde geniş fiyat yelpazesinde her keseye uygun tatil seçenekleri sundu. Son tüketici de ekonomik fiyatlarla ve cazip ödeme koşullarıyla tatil yapma imkanı buldu. Yazın son günlerinde bu bereketlilik bizleri son derece memnun etti. Sektör soluk aldı” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.