Turizmde 2018 için ilk olumlu sinyaller geliyor

Turizmde 2018 için Avrupalı meslektaşlarıyla masaya oturan Türk turizmciler, artan talebi göz önünde bulundurarak gelecek yıl için gerçekleştirilecek çalışmalara başladı. 2016’yı yaşanan olumsuzluklarla zorlu kapatan sektör, 2017’de yaşanan hareketliliği gelecek yıla da taşımak için Avrupalı meslektaşları ile geleck planlarını yaptı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) üyeleri Avrupa’nın en önde gelen turizm şirketi Thomas Cook yöneticileriyle Antalya›da bir araya geldi. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı “Türkiye satışlarının Avrupa Pazarı’nda 2018 yılında da artış göstereceğine dair veriler alındığı, bu nedenle uçak sayısı artırılarak planlamalara gidilecek” dedi. 2018’e ilişkin planların masaya yatırıldığı toplantıya Thomas Cook Avrupa Bölge ve Ürün Direktörü Andreas Thams, Thomas Cook Almanya Kısa ve Orta Mesafe Destinasyon Ürün Müdürü Sacha Büsseler, Thomas Cook Orta ve Doğu Avrupa CEO’su Stefanie Berk, Öger Tours Genel Müdürü Songül Bektaş Rosati ve Diana Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul ile birlikte AKTOB Başkanı Yağcı, TÜROFED Başkanı Osman Ayık katıldı.

2018’DE AB PAZARI ARTACAK

2018 yılına yönelik satış ve ulaşım planlaması görüşüldüğü toplantıya ilişkin Yağcı “Talep artışının 2018 yılında da sürdürülebilirliğini sağlamak için bir araya geldiğimiz Thomas Cook yöneticileri ile rakip destinasyonların durumu ve 2018 yılı için yapılması gerekenleri özellikle karşılıklı desteklemeler ve kapasite artışı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Antalya’nın özellikle 2014 ve 2015 yılındaki talep yapısına ulaşması için yapılması gerekenleri özellikle görüştük. Bunlara ilaveten, Türkiye satışlarının Avrupa Pazarı’nda 2018 yılında da artış göstereceğine dair verilerin alındığını, bu nedenle uçak sayısı artırılarak planlamalara gidilecek. Fiyatların önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılına yakın daha sürdürülebilir bir zemine oturmasını da bekliyoruz. Thomas Cook’un ve Diana Turizmin Türkiye ve Antalya turizmine verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz” dedi.