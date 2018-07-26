Turizmde üç yıl sonra gelir artışı rekoru geldi

Türk turizminde 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Haziranda otellerin doluluk oranı ile oda başı gelirde dikkat çeken artışlar yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre Türkiye genelinde otel dolulukları haziranda yüzde 24.9 artarak ortalama yüzde 56 oldu. Asıl dikkat çeken yükseliş oda başı gelirde gerçekleşti ve yüzde 47.1 artışla 45.4 Euro’ya çıktı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, son 3 yıldan bu yana ilk kez konaklama sektöründeki oda gelir artış hızının doluluk artışını geçtiğini söyledi. Turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu vurgulayan Bayındır, “Haziran ayında bu artış oldukça yüksek oldu. Geçtiğimiz 3 yıldaki büyük oranlı gerilemelerden kaynaklanan bir baz etkisi olsa da yükselişin hızlı olması memnuniyet vericidir. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle hem turist sayısında hem doluluklarda çift haneli artış beklentimizi koruyoruz” dedi.

ANTALYA’DA 115 EURO

“Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı” diyen Bayındır “Yeni bakanımız Sayın Mehmet Ersoy’un da “Özellikle Türkiye’ye seyahat eden ‘nitelikli turist’ dediğimiz gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı artırmakla yetinmeyeceğiz, daha fazla para harcayan turistleri hedefleyeceğiz’ sözleriyle bu hedefi ortaya koyması bizi memnun etti” diye konuştu. Bayındır’ın verdiği bilgiye göre haziranda Avrupa ülkeleri doluluklarında yüzde 24.9 ile en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Türkiye’nin iki önemli turizm kenti İstanbul’un Haziran 2017’de yüzde 43.9 olan doluluk oranı, Haziran 2018’de yüzde 29.8 artarak yüzde 57 olarak ölçüldü. İstanbul’da ortalama oda bedeli 87.8 Euro ile 2017’ye göre yüzde 27.3 arttı. Antalya’da ise haziranda otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde17.8 artarak, yüzde 65.7 oldu. Antalya’da ortalama oda fiyatı ise yüzde 15 artarak 115.5 Euro’ya çıktı.