Turizmde üç yıl sonra gelir artışı rekoru geldi
Turizm sektörü yüz güldürmeye devam ediyor. Haziranda otel doluluk oranları yüzde 25 artarken asıl patlama oda başı gelirde yaşandı. Otellerin oda başına geliri yüzde 47 arttı. Turistin kişi başı harcamasında da yüzde 25’lere varan artış var.
Türk turizminde 3 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Haziranda otellerin doluluk oranı ile oda başı gelirde dikkat çeken artışlar yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre Türkiye genelinde otel dolulukları haziranda yüzde 24.9 artarak ortalama yüzde 56 oldu. Asıl dikkat çeken yükseliş oda başı gelirde gerçekleşti ve yüzde 47.1 artışla 45.4 Euro’ya çıktı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, son 3 yıldan bu yana ilk kez konaklama sektöründeki oda gelir artış hızının doluluk artışını geçtiğini söyledi. Turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu vurgulayan Bayındır, “Haziran ayında bu artış oldukça yüksek oldu. Geçtiğimiz 3 yıldaki büyük oranlı gerilemelerden kaynaklanan bir baz etkisi olsa da yükselişin hızlı olması memnuniyet vericidir. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle hem turist sayısında hem doluluklarda çift haneli artış beklentimizi koruyoruz” dedi.
ANTALYA’DA 115 EURO
“Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı” diyen Bayındır “Yeni bakanımız Sayın Mehmet Ersoy’un da “Özellikle Türkiye’ye seyahat eden ‘nitelikli turist’ dediğimiz gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı artırmakla yetinmeyeceğiz, daha fazla para harcayan turistleri hedefleyeceğiz’ sözleriyle bu hedefi ortaya koyması bizi memnun etti” diye konuştu. Bayındır’ın verdiği bilgiye göre haziranda Avrupa ülkeleri doluluklarında yüzde 24.9 ile en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Türkiye’nin iki önemli turizm kenti İstanbul’un Haziran 2017’de yüzde 43.9 olan doluluk oranı, Haziran 2018’de yüzde 29.8 artarak yüzde 57 olarak ölçüldü. İstanbul’da ortalama oda bedeli 87.8 Euro ile 2017’ye göre yüzde 27.3 arttı. Antalya’da ise haziranda otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde17.8 artarak, yüzde 65.7 oldu. Antalya’da ortalama oda fiyatı ise yüzde 15 artarak 115.5 Euro’ya çıktı.
Türkiye 100 milyon turisti ağırlayacak kapasitede
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür, kruvaziyer, kongre ve sağlık turizmiyle ülkemize gelen turistlerin sayısının artmasıyla bu hedefe ulaşabiliriz” dedi. Bağlıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, turizm sektörünün ayakta durması için elinden geleni yaptığını söyledi. Türkiye’ye 2016’da 22 milyon turist geldiğini, rakamın bu yıl 40 milyona ulaşmasını beklediğini belirten Bağlıkaya, “Dünyada bir başka ülke gösterebilir miyiz? Ülkemiz kadar büyük badireler atlatsın, büyük olaylar yaşasın ve daha sonra bu kadar turisti tekrar ağırlayabilsin. Aynı zamanda turizm sektörünü ayakta tutsun. Bazen turist geri gelir ama sektör ayakta değildir. Çünkü her şey bitmiştir. Topyekun bir hareketle ve tedbirlerle sektör ayakta tutuldu” diye konuştu. Bağlıkaya Türkiye’nin, potansiyelini 2 yılda yüzde 50 artırdığını belirtti.
Turistin kişi başı harcaması arttı
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizmde yılın ilk 3 ayına ilişkin kişi başı turizm geliri rakamlarını paylaştı. Yağcı’nın veridği bilgiye göre Ruslar’da yüzde 24 artışla 300 doları bulan turizm geliri, Almanlar’da yüzde 23 artışla 400’ün doların üstüne çıktı. Krizin yaşandığı iki yılda ülkenin elde ettiği kişibaşı gelirin yüzde 17 daraldığını hatırlatan Yağcı, 2018’de zararın önemli oranda kapatıldığını, kaybın yüzde 2 dolayına indiğine dikkat çekti. 2018’de elde edilen toplam gelirin yüzde 65 artış gösterdiğini belirten Yağcı, “Gelirlerde 2016’da yüzde 22, 2017’de yüzde 1.7 gerileme yaşanmıştı. Özetle 2018, hem turist hem de gelir bakımından önemli bir toparlanma yılı oluyor” dedi.
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