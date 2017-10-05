Türk Akım projesine ilk talep Macaristan'dan geldi

Türk Akım Boru Hattı deniz kesimine ilişkin ÇED raporu Türk makamlarınca onaylandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Rossiya 24'e konuşan Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkesinin 2019 yılı itibariyle Türk Akımı'nın ikinci kolu üzerinden Rus gazı satın almayı planladığını ifade etti.

Szijjarto, "Türk Akımı'nın iki boru hattı olmasıyla kesinlikle ilgileniyoruz. Hatlardan biri Türkiye'nin iç tüketimine hizmet edebilir. İkinci boru hattı da Avrupa'nın orta kısımlarına ve Balkanlar'ın batısına gaz götürmeli" dedi.

Alt yapılar değiştirilecek

Macaristan ile Gazprom, Türk Akımı için 2019 yılına kadar ülkedeki alt yapı sistemlerinin tamamen geliştirmesini öngören anlaşma imzaladı.

İlk rota

Rusya’nın Anapa kenti yakınlarından başlayarak 900 kilometre deniz altından ilerleyecek Türk Akımı boru hattı, Karadeniz’i geçerek Kırklareli Kıyıköy’de karaya ulaşacak. Rusya’dan Türkiye’ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz sevk edilecek hattın Aralık 2019’da faaliyete geçmesi öngörülüyor. Açık deniz boru hattı sistemi, Karadeniz’den ilerleyecek paralel iki hattan oluşuyor. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında denizaltına inip, İstanbul’a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy’de Türkiye kıyısına çıkacak.