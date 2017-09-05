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Türk Akım’ın Türkiye tarafı için imza atıldı

Türk Akım doğalgaz boru hattının geliştirmesi ve Türkiye tarafına doğalgaz alım terminali inşa edilmesi amacıyla İngiliz enerji şirketi Petrofac ile Gazprom’un iştiraki South Stream Transport BV arasında 340 milyon Euro’luk yatırım sözleşmesi imzalandı.

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Petrofac’ten yapılan açıklamaya göre, şirket sözleşme kapsamında, Türk Akım projesinin deniz altından geçecek boru hattının geliştirilmesi ile hattın Türkiye’ye giriş noktası olacak Kırklareli ili sınırlarındaki Kıyıköy mevkisine doğalgaz alım terminali inşa edecek.Rusya’nın Anapa kenti yakınlarından başlayarak 900 kilometre deniz altından ilerleyecek Türk Akım boru hattı, Karadeniz’i geçerek Kıyıköy’den karaya ulaşacak.Rusya’dan Türkiye’ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak hattın Aralık 2019’da faaliyete geçmesi öngörülüyor.

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