Türk Akım’ın Türkiye tarafı için imza atıldı Türk Akım doğalgaz boru hattının geliştirmesi ve Türkiye tarafına doğalgaz alım terminali inşa edilmesi amacıyla İngiliz enerji şirketi Petrofac ile Gazprom’un iştiraki South Stream Transport BV arasında 340 milyon Euro’luk yatırım sözleşmesi imzalandı.