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Türk Akımı'nın doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandı

Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi, Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığını duyurdu.

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Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi, Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığını duyurdu. [Kaynak: Sputnik]

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