Türk Akımı'nın doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandı
Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi, Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığını duyurdu.
Gazprom'un iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketi, Türk Akımı doğalgaz boru hattındaki doğalgaz alım terminalinin inşasına başlandığını duyurdu. [Kaynak: Sputnik]
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