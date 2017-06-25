Türk baharatları ABD’ye fethetti

Türkiye, 2016 yılında 175 milyon dolarlık baharat ihracatı yaparken, bu ihracatın yüzde 79’unu Egeli ihracatçılar gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri ise; 27 milyon 887 bin dolar ile en fazla baharat ihraç ettiğimiz ülke konumunda. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Egeli ihracatçılar, 2016 yılında baharat ihracatından 137 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Türkiye’nin baharat ihracatı 2015 yılında ise; 153 milyon dolar olmuştu. Baharat ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.