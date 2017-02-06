Türk bayrağına geçmeyen yatlara ‘çıkış’ zorunluluğu

Yat ve teknelere vergisel teşvik sağlanırken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan “Gelin bu fırsattan yararlanın, Türk bayrağına geçin” çağrısı geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yat ve teknelerde Türk bayrağına geçişe yönelik teşviklerin ardından, KDV’nin yüzde 1’e düşürülüp, ÖTV’nin de sıfırlandığını belirterek, şimdi topun yat sahiplerinde olduğunu söyledi. Arslan, yat sahiplerinin bu fırsattan yararlanarak Türk bayrağına geçmesi çağrısında bulunurken, sahibi Türk olup yabancı bayrak taşıyan gemilere de bazı kısıtlamalar getirileceğini söyledi. Bakan Arslan, yabancı bayraklı teknelere, belli aralıklarla yurt dışına çıkış yapma zorunluluğu getirmeyi planladıklarını ifade etti. Arslan, kısa sürede yayımlanacak ikincil düzenlemelerin ardından Türk bayrağına geçiş için başvurularının başlayacağını bildirdi.

6 BİN YAT VAR

Gemi ve yatlarda Türk bayrağına geçilmesinin milli bir görev olduğunu ifade eden Arslan, Türk bayrağına geçişi teşvik eden kanun, yürürlüğe girdiğini söyledi. Bu kanunun, Türk bayrağının itibarı açısından önemine dikkat çeken Arslan “Ülkemiz kara sularında Türk bayrağının cazibesi ve gücünü artırmak, öncelikli hedefimiz. Türk sahipli yat ve gemilerin Türk bayrağı ile dolaşmasını istiyoruz. Şu anda 6 bin civarında yat, Türk sahipli olmasına rağmen yabancı bayrakla dolaşıyor. Bu, kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

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