Türk bayrağına geçmeyen yatlara ‘çıkış’ zorunluluğu
Yat ve teknelerde Türk bayrağına geçişe yönelik teşviklerden yararlanılması çağrısı yapan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türk sahipli yabancı bayraklı yatlara belli aralıklarla yurt dışına çıkış zorunluluğu getireleceğini söyledi.
- Ercan Baysal
Yat ve teknelere vergisel teşvik sağlanırken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan “Gelin bu fırsattan yararlanın, Türk bayrağına geçin” çağrısı geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yat ve teknelerde Türk bayrağına geçişe yönelik teşviklerin ardından, KDV’nin yüzde 1’e düşürülüp, ÖTV’nin de sıfırlandığını belirterek, şimdi topun yat sahiplerinde olduğunu söyledi. Arslan, yat sahiplerinin bu fırsattan yararlanarak Türk bayrağına geçmesi çağrısında bulunurken, sahibi Türk olup yabancı bayrak taşıyan gemilere de bazı kısıtlamalar getirileceğini söyledi. Bakan Arslan, yabancı bayraklı teknelere, belli aralıklarla yurt dışına çıkış yapma zorunluluğu getirmeyi planladıklarını ifade etti. Arslan, kısa sürede yayımlanacak ikincil düzenlemelerin ardından Türk bayrağına geçiş için başvurularının başlayacağını bildirdi.
6 BİN YAT VAR
Gemi ve yatlarda Türk bayrağına geçilmesinin milli bir görev olduğunu ifade eden Arslan, Türk bayrağına geçişi teşvik eden kanun, yürürlüğe girdiğini söyledi. Bu kanunun, Türk bayrağının itibarı açısından önemine dikkat çeken Arslan “Ülkemiz kara sularında Türk bayrağının cazibesi ve gücünü artırmak, öncelikli hedefimiz. Türk sahipli yat ve gemilerin Türk bayrağı ile dolaşmasını istiyoruz. Şu anda 6 bin civarında yat, Türk sahipli olmasına rağmen yabancı bayrakla dolaşıyor. Bu, kabul edilebilir bir durum değil” dedi.
ŞARTLAR YABANCI İLE EŞİT
Bakan Arslan, Meclis’ten geçen düzenleme ile her yıl verilen vize harcının kaldırıldığını ifade ederek, “Damga ve kurumlar vergisi alınmayacak. Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı işletmelerden ve satışından elde edilen gelirden muafiyetler getirdik. Bakanlar Kurulu kararıyla, yüzde 8 olan ÖTV ve yüzde 18 olan KDV’yi de kaldırdık. Yeni uygulama ile KDV’yi yüzde 1’e, ÖTV’yi ise sıfıra düşürdük” diye konuştu. Arslan “Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki yabancı bayrakların sahip olduğu hakların tümü Türk bayrağında da geçerli olacak” diye konuştu.
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