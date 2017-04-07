Türk bonosuna ilgi yoğun dolar hafta başında düşer

ABD’nin Suriye operasyonu sonrası dolardaki yükselişi değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bunun bir-iki günlük spekülatif hareket olduğunu söyledi. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) hizmet binası içinde bulunun Türk Eximbank Şubesi’nin açılışına katılan Zeybekci “İnşallah 16 Nisan ile ilgili olumlu gelişme mutlaka ve mutlaka gerçekleşecek. Aldığım teknik bilgilere göre, Türk varlıklarına yoğun bir talep var. Türk kağıtlarına, Türk senetlerine, Türk Hazine bonolarına yoğun bir yabancı talep var. Hafta başından itibaren çok farklı bir şekilde rahatlayacağına inanıyorum” dedi.

GEÇİCİ BİR HAREKETLİLİK

Türkiye’nin bu spekülatif hareketleri geri bırakacağını söyleyen Zeybekci “Tüm göstergelerimizle, gerek kurda, gerek faizde, gerekse uluslararası tahvilde Türk ürünlerine olan talebin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Zeybekci daha sonra bir TV kanalına yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesinin bir gerekçesi yoktur, spekülatif demeyeceğim ancak geçici bir harekettir. Önümüzdeki haftadan itibaren özellikle de referandum sonrası piyasalarda iyileşme yaşanacaktır. Piyasadaki rakamlarda, döviz piyasalarındaki hareketlerde olağanüstü bir gelişme yok; belki Suriye olaylarından bir nebze etkilenilmiş olabilir. Türkiye ekonomisi bugüne kadar çevresindeki gelişmelerden hep etkilendi, savaş biterse Suriye’nin tekrar bizim için en önemli ihracat ve ticaret ortaklarımızdan biri haline gelmesini bekliyoruz.”