Türk denizlerinden dünya şampiyonu çıktı

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balık tüketimi halen istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. Avrupa’da yılda kişi başına 25 kilo balık tüketimi yapılırken, bu rakam Türkiye’de 8 kilogram seviyesinde. Balık, sofralarımızın bir numaralı tüketim maddesi olmasa da, bu sektörde adını dünyada duyurmuş Türk şirketleri bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl önce Bodrum’da kurulan Kılıç Holding, bugün 400 milyon adet yavru balık üretim kapasitesi ile bu alanda dünya lideri. Şirket ayrıca dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumunda. 55 ülkeye Türk balığı ihraç eden şirket, 2 bin kişiye de iş imkanı sunuyor…

- Kılıç Deniz’in kuruluşunu anlatır mısınız?

Merkezi Bodrum olan Kılıç Deniz Su Ürünleri Sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteriyor. Kılıç Deniz; Orhan Kılıç tarafından 1991 yılında kuruldu. Orhan Bey, Bodrumlu bir balıkçı aileden geliyor. Orhan Kılıç, denizlerdeki balıkların hızla tükendiğini gözlemlediği için aile mesleğini akuakültür sektörüne yönelerek sürdürmek istemiş. Bugün, gerçekleştiren çalışmalarla hızlı büyüme kaydettiğimiz Kılıç Deniz, dünya markası haline gelen, entegre üretim sistemi ile sektöründe fark yaratan bir firma konumunda.

- Üretim ve sektördeki yerinizden bahseder misiniz?

Yıllık toplam 400 milyon adet yavru balık üretim kapasitesi ile bu alanda dünya lideri olmayı başardık. Yavru balık üretimi dışında çipura, levrek, kaya levreği, alabalık, orkinos yetiştiriciliği de yapıyoruz. Dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi unvanını taşıyoruz ve bu sektörde ülkemizin ve Avrupa’nın lideri konumunda bulunan bir kuruluş olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Üretim kapasitesimiz ise 65 bin ton. Bugün su ürünleri sektöründe Türkiye’nin ihracat lideri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

- Üretim nerede ve nasıl yapılıyor?

Kılıç Deniz’e bağlı olarak Bafa, Ören, Akarca ve Güvercinlik’de kuluçkahanelerimiz bulunuyor. Burada çipura ve levrek yavruları, yaklaşık 3 – 5 gram ağırlığa eriştiğinde, kafes işletmelerindeki yavru tesislerine aktarılarak, 20 metre çaplı HDPE kafeslere yerleştiriliyor. Büyük bir dikkat ve özenle bakılarak yaklaşık 30-40 gram aralığına getirilen yavrulardan çipuralar, boylanıp, sayıldıktan sonra hastalıklara karşı korumak maksadıyla tek tek enjeksiyonla aşılanıyorlar daha sonra onlar için özel olarak üretilen ağların takılı olduğu, 30-50 metre çapındaki HDPE kafeslere aktarılıyor ve büyütme tesislerine gönderiliyor.

Büyütme tesislerinin yüzde 100’ü açık deniz-off shore sistemleri olup, otomatik yemleme sistemleri ve su altı ile su üstü kameraların kullanıldığı son teknolojiye sahip ünitelerdir.

- Çalışan sayınız ve yıllık cironuz nedir?

2016 yılı sonu itibarıyla Kılıç Deniz Ürünleri, 2 bin çalışanı, 698 milyon TL net satış ile Türkiye’nin en büyük 158. sanayi kuruluşu olmayı başardı. İhracat firmamız KLC Gıda ise 142 milyon dolarlık ihracat rakamıyla genel sıralamada 94’üncü oldu.