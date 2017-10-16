Türk denizlerinden dünya şampiyonu çıktı
30 yıl önce Ege’de balıkçılık işine başlayan Kılıç Holding, bugün dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumuna geldi. Türkiye’den 55 ülkeye su ürünleri ihracatı yapan şirket, uçakla Umman’a bile canlı balık gönderiyor. Kılıç Holding son olarak Dominik Cumhuriyeti’nde aldığı tesis ile Latin Amerika pazarına girecek.
- KAAN ZENGİNLİ
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balık tüketimi halen istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. Avrupa’da yılda kişi başına 25 kilo balık tüketimi yapılırken, bu rakam Türkiye’de 8 kilogram seviyesinde. Balık, sofralarımızın bir numaralı tüketim maddesi olmasa da, bu sektörde adını dünyada duyurmuş Türk şirketleri bulunuyor. Yaklaşık 30 yıl önce Bodrum’da kurulan Kılıç Holding, bugün 400 milyon adet yavru balık üretim kapasitesi ile bu alanda dünya lideri. Şirket ayrıca dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumunda. 55 ülkeye Türk balığı ihraç eden şirket, 2 bin kişiye de iş imkanı sunuyor…
- Kılıç Deniz’in kuruluşunu anlatır mısınız?
Merkezi Bodrum olan Kılıç Deniz Su Ürünleri Sektöründe 28 yıldır faaliyet gösteriyor. Kılıç Deniz; Orhan Kılıç tarafından 1991 yılında kuruldu. Orhan Bey, Bodrumlu bir balıkçı aileden geliyor. Orhan Kılıç, denizlerdeki balıkların hızla tükendiğini gözlemlediği için aile mesleğini akuakültür sektörüne yönelerek sürdürmek istemiş. Bugün, gerçekleştiren çalışmalarla hızlı büyüme kaydettiğimiz Kılıç Deniz, dünya markası haline gelen, entegre üretim sistemi ile sektöründe fark yaratan bir firma konumunda.
- Üretim ve sektördeki yerinizden bahseder misiniz?
Yıllık toplam 400 milyon adet yavru balık üretim kapasitesi ile bu alanda dünya lideri olmayı başardık. Yavru balık üretimi dışında çipura, levrek, kaya levreği, alabalık, orkinos yetiştiriciliği de yapıyoruz. Dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi unvanını taşıyoruz ve bu sektörde ülkemizin ve Avrupa’nın lideri konumunda bulunan bir kuruluş olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Üretim kapasitesimiz ise 65 bin ton. Bugün su ürünleri sektöründe Türkiye’nin ihracat lideri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
- Üretim nerede ve nasıl yapılıyor?
Kılıç Deniz’e bağlı olarak Bafa, Ören, Akarca ve Güvercinlik’de kuluçkahanelerimiz bulunuyor. Burada çipura ve levrek yavruları, yaklaşık 3 – 5 gram ağırlığa eriştiğinde, kafes işletmelerindeki yavru tesislerine aktarılarak, 20 metre çaplı HDPE kafeslere yerleştiriliyor. Büyük bir dikkat ve özenle bakılarak yaklaşık 30-40 gram aralığına getirilen yavrulardan çipuralar, boylanıp, sayıldıktan sonra hastalıklara karşı korumak maksadıyla tek tek enjeksiyonla aşılanıyorlar daha sonra onlar için özel olarak üretilen ağların takılı olduğu, 30-50 metre çapındaki HDPE kafeslere aktarılıyor ve büyütme tesislerine gönderiliyor.
Büyütme tesislerinin yüzde 100’ü açık deniz-off shore sistemleri olup, otomatik yemleme sistemleri ve su altı ile su üstü kameraların kullanıldığı son teknolojiye sahip ünitelerdir.
- Çalışan sayınız ve yıllık cironuz nedir?
2016 yılı sonu itibarıyla Kılıç Deniz Ürünleri, 2 bin çalışanı, 698 milyon TL net satış ile Türkiye’nin en büyük 158. sanayi kuruluşu olmayı başardı. İhracat firmamız KLC Gıda ise 142 milyon dolarlık ihracat rakamıyla genel sıralamada 94’üncü oldu.
Kılıç Holding, 2 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirket geçen yıl 698 milyon TL’lik satışa imza attı.
55 ÜLKEYE iHRACAT
- İhracat çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
İhracatta 2010 yılından bu yana aralıksız sektör birincisiyiz. Kılıç Deniz olarak dünyada uçakla yapılan en yüksek adetli balık ihracatını gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanlarda bu potansiyelimizi tüm Ortadoğu’ya yaymayı hedefliyoruz. Orta Doğu’ya ihracatımızı zaman içinde 50 milyon dolar seviyesine çıkartmak istiyoruz. Geçen yıl yüzde 30 büyümeyle ihracatımızı 142 milyon dolara çıkardık. 2017 yıl sonunda yeni yatırımlarla birlikte ihracatta yine yüzde 30 büyüme planlıyoruz. Şuan Kılıç Deniz olarak AB başta olmak üzere Irak, Katar, Kanada, İsrail, Hollanda, Rusya, ABD gibi 55 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
DOMiNiK’E YENi TESiS YATIRIMI
- Yeni yatırım hedefleriniz nedir?
Geçtiğimiz ay Dominik Cumhuriyetindeki ilk tesisimizi kurduk. Bu tesisimizi Amerika pazarına yönelmek için üs olarak kullanacağız. Temmuz ayından itibaren tesiste büyütülmeye başlanan yavru balıklar, 2018 yılında Kuzey ve Güney Amerika’da satışa sunulacak. Bu yavru balıkları da Türkiye’den getirdiğimizi belirtmek isterim. Dominik’teki tesisi, Arnavutluk’taki alabalık tesisleri ve Moritanya’daki balık yemi hammaddesi üreten işletmeden sonra yeni yatırımlar için Somali gibi bazı Afrika ülkelerinde araştırmalar yapıyoruz.
AVRUPALI YILDA 25 KG TÜRK 8 KG TÜKETİYOR
- Dünyada ve Türkiye’deki balık tüketim oranları nelerdir?
Türkiye’de su ürünleri sektöründe yetiştiricilik sürekli artmış olmakla birlikte maalesef iç tüketimde gelişme olmamıştır. Ülkemizde kişi başına su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının çok gerisindedir. Su ürünlerinin ülkemizde kişi başına tüketimi son 15 yılda 8 kg/yıl bandında kalmıştır. Avrupa yıllık balık tüketimi ise ortalama 25 kg’dır.
KÜLTÜR BALIKÇILIĞINDADÜNYA İKİNCİSİYİZ
- Türkiye kültür balıkçılığında dünyada kaçıncı sırada?
Türkiye, devletimizin de desteğiyle son yıllarda yatırımlarını artırarak Avrupa’nın en büyüğü olan Norveç’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Kültür balıkçılığında 1 milyon ton üretimiyle Avrupa’da birinci sırada olan Norveç’in ardından 260 bin tonla Türkiye yer alıyor. Türkiye’de 160 bin ton deniz balığı ve 100 bin ton alabalık üretiliyor. Yunanistan ise sıralamada üçüncülüğe düştü. Alabalık ve çipurada Avrupa’nın en büyüğü ise Türkiye, levrekte de Yunanistan’la hemen hemen aynı sıralardayız.
DÜNYADA BİR İLK: UMMAN’A UÇAKLA CANLI BALIK İHRACATI
Muğla ve Aydın’da yer alan kuluçkahanelerimizde yılda 200 - 250 milyon adet deniz balıkları yavrusu, Maraş’taki kuluçkahanemizde 30 milyon alabalık yavrusu üretiyoruz. Türkiye’de yavru balık üretiminin yarısını biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar yavru balıklarımızı deniz yolu ile ihraç ediyorduk. Ancak deniz yolu ile ulaşamadığımız yeni pazarlara uçak kargosu ile nakliyelere başladık. Umman’da ilk kez başlayacak olan kültür balıkçılığı için 500 bin dolar değerinde yavru çipura balığın ihracatını yaptık. Türkiye’de havayoluyla yapılan bu büyüklükteki ilk canlı balık gönderimi olması, bu ihracatın önemli bir yanını oluşturuyor.
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