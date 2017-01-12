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Türk domatesi THY ile uçacak

Sera üreticileri, Türk Hava Yolları’nın (THY) sağlayacağı kargo desteğiyle, Dubai ve Katar’a 200 milyon dolarlık domates ihracatı yapacak.

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Türkiye’de 6 bin dekarlık modern seralarda yıllık 200 bin ton üretim yapıldığını söyleyen Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, daha önce Mersin ve Şanlıurfa’dan karayoluyla Ortadoğu pazarına ürün gönderdiklerini, başta Dubai ve Katar olmak üzere bölgenin önemli bir potansiyel barındırdığını söyledi.

Üretimin yüzde 90’lık bölümünü oluşturan domatesin, başta Avrupa Birliği olmak üzere çevre ülkelere ihraç edildiğini, uçak krizine kadar en büyük pazarın ise Rusya olduğunu belirten Yanmaz “Rusya’nın ithalatı durdurması sektörümüze 275 milyon dolarlık kayıp getirdi. Buna rağmen ürünlerimizi satmaya devam ediyoruz” dedi. Rusya kaynaklı kaybı Ortadoğu pazarıyla aşmayı planladıklarını belirten Yanmaz “Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle hava kargo konusunda görüşme yaptık. Daha sonra THY Genel Müdürü ile toplantı gerçekleştirildi. Üreticilerimiz hava kargo sayesinde tedirginlikten kurtulacak” dedi. Yanmaz, THY’nin destek sağlanmasıyla Ortadoğu pazarında iddialı olacaklarını ifade etti.

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