Türk Eximbank, Sırbistan'a altyapı projelerinde kullanmak üzere 400 milyon dolar kredi temin etti

Sırbistan Ticaret Bakanı Rasim Ljajic, ülkesinde yatırımları ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için tasarlanan altyapı projeleri için Türk Eximbank'tan 400 milyon dolar kredi alınması konusundaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Belgrad'da dün Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Ljacic, Eximbank'ın değişik altyapı projeleri için 400 milyon dolarlık bir kredi tahsisine onay verdiğini söyledi.

Ljacic gazetecilere, "Bu finansmanın kullanılış koşullarını görüşüyoruz... Umarım bunlar bizim için uygun koşullar olacak" dedi.

Ljacic iki ülke parlamentolarında onay bekleyen 2017 tarihli serbest ticaret anlaşmasının ikili ticareti 2 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğini de belirtti.

Bakan Işık ise, Türk şirketlerinin, Belgrad ile Bosna'nın başkenti Saraybosna arasında inşa edilecek karayolu gibi, bölgenin büyük altyapı projelerine katılmak istediğini söyledi.

Avrupa Birliği üyeliğine aday olan Sırbistan, Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirmek istiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekim ayında Sırbistan'a yaptığı ziyarette yardım ve destek vaadinde bulunmuştu.

(Reuters)