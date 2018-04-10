Türk firmaları Hamburg Aircraft Fuarı'nda

Dünyanın en büyük iki sivil havacılık fuarından biri olan Hamburg Aircraft Fuarı ve eş zamanlı yapılan Catering Fuarı’na bu sene Türkiye’den ve Avrupa’dan 29 Türk firması katıldı. Aircraft Fuarı'nda milli katılımı organize eden Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri çatısı altında 2’si ferdi olmak üzere toplam 16 firma katılırken, Catering Fuarı'nda ise 13 firmamız yer aldı. 12 Nisan’a kadar devam edecek fuara katılan şirketleri hem ürünlerini tanıttı hem de iş bağlantıları kurma imkanı buldu.

Fuarı ziyaret eden Hamburg Başkonsolosu Yonca Sunel ve Ticaret Ataşesi Uğur Özcan, Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Halil Tokel ile birlikte fuardaki Türk şirketlerini ziyaret ederek çalışmaları ve ihracat hacmi konusunda bilgi aldılar. THY Teknik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, TAİ Yönetim Kurulu Danışmanı ve Saha İstasyon Savunma ve Havacılık Kümesi Başkan Yardımcısı Halil Tokel, İHA’ya yaptığı açıklamada, yedek parça üretiminde çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek, tüm hedeflerinin kendi uçağımızı üretmek olduğunu söyledi. THY bünyesinde uçak parçalarının yerli üretimiyle ilgili son yıllarda kurulan 200’den fazla firmanın bu alanda çalıştığını belirten Tokel, "Tüm hedeflerimiz 2023’e kilitlendi. Bu fuara ilk defa 2013’de birkaç firmayla katılmıştık. Bugün ise 25 firmayla katıldık. Seneye 100, 2023’de de 500 firmayla bu fuara katılarak fuardaki firmaların yarısını oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

“Hedefimiz yerli ve milli yolcu uçaklarımızı üretmektir”

2023'de askeri ve sivil uçakların tüm parçalarını yapan bir ülke haline gelineceğini belirten Tokel, “Türk sanayisi 400 bin adet üretim gücüne sahip. Türkiye havacılık sektörünün yan sanayi ve altyapısını tamamlayarak dünyanın en iyi yolcu ve askeri uçaklarını yapma yolunda hızla ilerliyor. Tüm bu altyapıyı oluşturduktan sonraki asıl hedefimiz ise yerli ve milli yolcu uçaklarımızı üretmektir. 2030-2050 yılları arasında dünyanın en iyi uçaklarını yapmak istiyoruz. Bu boyumuzu aşarsa İslam ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve bize düşman olmayan dost ülkeleri arkamıza alarak yeni bir uçak markasını dünyaya hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

Havacılık sektöründe parça üretimin esas teşkil ettiğini söyleyen Tokel, “Parçayı yaptıktan sonra uçağı yapmak hayal değil. Her alanda olduğu gibi yurtdışı bağımlılığımızı havacılıkta da ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm bu atılımlarla Türk sanayisinin havacılık sektörünün gücünü de tüm dünyaya göstermiş olacağız" diye konuştu.