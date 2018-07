Türk girişimci ruhu dünya ile yarışacak güçte

Türkiye’de teknolojiyle ilgili kurulmuş ilk vakıf olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Türk girişimcilik ekosistemi için yeni bir dönemin başladığını belirtti. Her ülkede eğitim gören öğrencilerin ilk yüzde 20’lik diliminin liderliği ve kalan yüzde 80’inde işlerini daha katma değerli yapmaları ile ülkelerin kalkındığını söyleyen Ultav, Türkiye’nin gençlerinin çok çok kabiliyetli olduğunu ifade etti. Elon Musk gibi ufka sahip Türk gençlerinin bulunduğunu anlatan Ultav, bu tür gençleri önce cesaretlendirip sonra da teknoloji fonları ile desteklemek gerektiğini belirtti.

HIZLI OLMALIYIZ

Türkiye’de tüm karar vericilerin ve toplum kesimlerinin start up ekosisteminin öneminin kavradığını anlatan Ultav, şöyle konuştu: “Start up ekosisteminde artık yapmalıyız, etmeliyiz devri geçti. Kaç tane start-up’a yatırım yaptın ve bu girişimlerin hızlı hareket etmeleri için nasıl bir destek verdin?’ devri başladı. Ekosistemin tüm kesimlerinde ve doğru teknoloji platformları üzerinde başarılı örneklerin sayısını artıracak, start up yatırımlarını artıracağız. Bunu yaparken de ekosisteme katkı sunmayıp sadece bu işin reklamını yapmaya çalışanlara da soracağız, ‘ne kadar destek verdin?’ Artık Türkiye’de sadece devlet ve girişim sermayesi sağlayan fonlar değil, onların yanında büyük firmalardan, melek yatırımcılara ve kitle fonlamasına katkı veren şahıslara kadar finansal destekçilerin sayısı hızla artıyor.

FAYDALI BİR PLATFORM

Kendilerinin sağladığı fonlardan söz eden Ultav “Vestel Ventures iki yıldan az bir surede 15 tane girişime fon sağladı. Sen kaç katkı yaptın? Bunu nasıl, ne kadar zamanda yaptın? Bunların cevaplarını alabiliyorsan o platform faydalıdır” dedi.

HİNDİSTAN’A SATIYORUZ

Türkiye’nin son yıllarda küresel alanda yazılım konusunda başarılı şirketler çıkarmaya başladığını söyleyen Ultav, Logo Yazılım’ın yazılım konusunda ucuz iş gücünün merkezi sayılabilecek Hindistan pazarında adeta “tereciye tere satmayı” başardığını kaydetti. Ultav, şunları kaydetti: “Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut biliyorsunuz Türkiye’nin yazılım konusundaki en büyük iş adamlarından bir tanesidir. Avrupa’ya nasıl açılırız diye düşünürken bir uluslararası danışmanlık firmasına, ‘Bize Doğu Avrupa merkezli, İsveç’te, Fransa’da, Almanya’da pazarı olan, başındaki adam da 70’li yaşlarında olan bir firma bulun.’ dedi. On tane firma getirdiler, Romanya’da bir tanesini satış kanallarını zenginlestirmak ve Logo’nun özgün yazılımlarını yaygınlastırmak için satın aldı Logo Yazılım. Avrupa’nın her yanında akıllanan her işte Logo’nun bulut bazlı SaaS yazılım servisleri yerini almaya başlıyor.