Türk hava sahası hiç boş kalmadı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye semalarından geçen yıl yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçtiğini söyledi.
Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 10.3 büyüdüğüne işaret eden Arslan, 2008 yılında 79 milyon 887 bin 380 olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyon 318 bin 708’e ulaştığını bildirdi.
2 MİLYON UÇUŞ
Türkiye’de yurt içinde 2002’de 2 merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediğini ifade eden Arslan, “Önceki yıl 1 milyon 829 bin 908 olan uçuş sayısı, geçen yıl 1 milyon 912 bin 216’ya yükseldi. Bir başka ifadeyle, Türkiye semalarından geçen yıl yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçti” diye konuştu. Arslan, toplam 1 milyon 912 bin 216 uçuş yapıldı” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.