Türk hava sahası yarım dakika boş kalmadı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil havacılık altyapısına yönelik yatırımlar ve uygulamaya konulan kararlarla bu alanda dünyanın en hızlı gelişen ülkeleri arasına giren Türkiye'de, uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldüğünü söyledi.

Son 10 yılda havayoluyla taşınan yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 10,3 büyüdüğüne işaret eden Arslan, 2008 yılında 79 milyon 887 bin 380 olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyon 318 bin 708'e ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de yurt içinde 2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli sefer düzenlediğini ifade eden Arslan, aradan geçen 15 yılda, iç hatlarda 6 havayolu şirketinin 7 merkezden toplam 55 noktaya sefer yaptığını dile getirdi.

"Her 16 saniyede bir uçak geçti"

Arslan, 2003'te yurt dışında sadece 50 ülkede 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken, geçen yıl sonu itibarıyla bu rakamın toplam 119 ülkede 296 noktaya yükseldiğine dikkati çekerek, bu verilerin Türkiye'nin havacılıkta her geçen gün hızla büyüdüğünü gösterdiğini vurguladı.

Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının 2016'ya göre yüzde 4,5 arttığını ifade eden Arslan, "Önceki yıl 1 milyon 829 bin 908 olan uçuş sayısı, geçen yıl 1 milyon 912 bin 216'ya yükseldi. Bir başka ifadeyle, Türkiye semalarından geçen yıl yaklaşık her 16 saniyede bir uçak geçti." diye konuştu.

Türk hava sahasından geçen yıl 413 bin 97 üst geçiş gerçekleştiğine işaret eden Arslan, "Böylece Türk hava sahası toplam 1 milyon 912 bin 216 uçuşa ev sahipliği yaptı." ifadelerini kullandı.