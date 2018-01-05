Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

THY, 20+5 adet A350 için Airbus ile mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine gerçekleştirdiği Fransa gezisi esnasında, Airbus ve Türk Hava Yolları arasında, 20+5 adet opsiyonlu A350-900’ün satın alma görüşmelerine başlamak adına mutabakat zaptı imzalandı.

  • 13
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Airbus’ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900’ler için imzalar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Sn. Emmanuel Macron’un huzurlarında düzenlenen törenle, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus CEO’su Tom Enders tarafından Paris’teki Élysée Sarayı’nda atıldı.

İmza töreni sonrasıTürk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu; “Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus’un en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak elbette, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağımızı daha da geliştirmek öncelikli hedeflerimizden. Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. Havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümü için tasarladığımız 2023 hedeflerimiz kapsamında filomuzu daha da güçlendirmek ve yanı sıra yolcu memnuniyetini daha da arttırmaktır. Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere Türk Hava Yolları ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Öte yandan ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye’den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır.“

Geniş gövdeli A350-900’lerin de dâhil olduğu AirbusA350 XWB ailesi, hava yolculuğunun geleceğini şekillendiren orta boyutta uzun menzilli uçaklardan oluşuyor. A350 XWB, en son aerodinamik tasarım, karbon fiber gövde ve kanatlar artı yeni yakıt tasarrufu sunan Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojilerle birlikte, yakıt kullanımında ve emisyonda yüzde 25 tasarrufun yanı sıra önemli oranda düşük bakım maliyetleri ile operasyonel verimlilik sunuyor. A350 XWB, Airspace kabini ile kabin genişliğinin yanı sıra sessizlik, tasarım ve kabin içi hizmetlere getirdiği yeni standartlarla son derece konforlu bir uçuş deneyimi sağlıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Hazinedar'ın görevden alınmasına ilişkin açıklama

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Hollandalı pilotun çektiği büyüleyici gökyüzü fotoğrafları

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Apple'dan yeni itiraf: Tüm iOS cihazları etkilendi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA