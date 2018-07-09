Türk helvasını Latin Amerika’ya yediriyor
Latin Amerika pazarına giren Seyidoğlu, Türk ürünleriyle büyük ilgi gördü. Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksü “Hayatında ilk defa helva, reçel ve pekmez yiyen insanlara ürünlerimizi sevdirdik. Satışlarımız çok iyi” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Latin Amerika pazarına giren Seyidoğlu, Türk ürünleriyle büyük ilgi gördü. Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksü “Hayatında ilk defa helva, reçel ve pekmez yiyen insanlara ürünlerimizi sevdirdik. Satışlarımız çok iyi” dedi.
Bundan 66 yıl önce küçük bir dükkanda baklava üretimi ile başlayan Seyidoğlu markasının hikayesi, bugün 30 ülkeye ulaşmış durumda. Hadımköy’deki üretim tesisinde üretim yapan Seyidoğlu, İngiltere’den Çin’e kadar 300 çeşit ürün ihraç ediyor. Marka helva ve reçel ürünleriyle Latin Amerika pazarına iddialı bir giriş yapmış. Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksü “30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Latin Amerika pazarı bizim yeni girdiğimiz ve çok iyi geri dönüş aldığımız bir bölge. Kolombiya başta olmak üzere, Arjantin, Brezilya, Şili, Ekvador, Küba, Meksika, Panama, Peru, Venezuela gibi ülkelere ilk defa ürünlerimizi satmayı başardık. Kuzey Amerika pazarlarında ürün satışlarımız çok iyi durumda. Aynı başarıyı Güney Amerika ülkelerine de taşımak istiyoruz” dedi.
Seyidoğlu markasının doğuş hikayesini anlatır mısınız?
Seyidoğlu markası 1952 yılında rahmetli Habeş Seyidoğlu tarafından kuruldu. İlk önce baklava üretimi ile başlıyor süreç. 1990’lı yıllarda Necati Göksu, helva-reçel-tahin ve pekmez üretimine de başlıyor. Bir süre sonra baklava ve helva-reçel yapanlar ayrılıyor. Helva ve reçel üretimi günde 100-150 kiloları bulunca, daha da büyümek adına marketlere giriliyor. Ardından kurumsallaşma süreci başlıyor. Mağazalar açılıyor. Fabrika kuruluyor.
Yeni fabrika yatırımı yapıldı, ihracata yönelik çalışmalar nedir?
Seyidoğlu Gıda olarak yatırım ve istihdama çok önem veren bir kurumuz. Kazandığımız her kuruşu yeniden üretime ve büyümeye harcıyoruz. Halihazırda 8 bin metrekarelik üretim fabrikamız talebi karşılamamaya başladı. Gerek ihracat alanındaki atılımlar gerekse de yeni ürün çeşitleri üretme hedefimiz yeni bir fabrika inşaatını gerekli kıldı. 10 milyon TL yatırımla inşaatına başladığımız yeni fabrikamız tamamlanmak üzere. Yakın zamanda ilk üretime başlayacağız. Yeni yatırımla birlikte üretim alanımızı 16 bin metrekareye çıkardık. 200 yeni istihdama da aracılık edeceğiz.
Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Şu anda ürünlerimiz Türkiye›nin tamamında ve dünyanın 30 ülkesinde satılmaktadır. Kolombiya’dan Arjantin’e, Çin’den Rusya’ya dünyada lezzetimizi tatmayan ülke kalmadı. Seyidoğlu Gıda ürünleri Wall Mart, Carrefour gibi dünya devi market zincirlerinde satılan ender Türk markalarındandır. İngiltere’de Sultanbacı markamız pazarda önemli bir oyuncudur. Sadece Londra pazarında haftalık 40 ton reçel satışı yapıyoruz. Özellikle Kuru incir, vişne, böğürtlen ve ahududu reçellerimiz, helvada ise fıstıklı ve kakaolu helvalarımız çok beğeniliyor. Avrupa pazarında Asda, Tesco, Morrisons gibi market zincirleri başta olmak üzere 1500›den fazla noktada ürünlerimiz satılmaktadır. Seyidoğlu olarak girdiğimiz her pazarda liderliği ve öncü rol oynamayı hedeflemekteyiz.
Büyümeyi planladığınız yeni pazarlar var mı?
Her yıl kendimize bir bölgeyi hedef seçiyoruz. 2018 -2019 yılı için Latin Amerika pazarını kendimize hedef pazar seçtik. Bu coğrafyada her türlü fuar ve tanıtım organizasyonlarını yakından takip ediyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığın da desteğiyle bu pazarlara yoğunlaşıyoruz. Hayatında ilk defa helva, reçel ve pekmez yiyen insanlara ürünlerimizi sevdirdik. Kolombiya başta olmak üzere, Arjantin, Brezilya, Şili, Ekvador, Küba, Meksika, Panama, Peru, Venezuela gibi ülkelere ilk defa ürünlerimizi satmayı başardık. Kuzey Amerika pazarlarında ürün satışlarımız çok iyi durumda. Aynı başarıyı Güney Amerika ülkelerine de taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu pazarın tamamına mal satar hale gelmek. Temaslarımız sonunda çok iyi geri dönüşler aldık.
REÇEL VE HELVA PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 600 MiLYON TL
Türkiye’de helva ve reçel pazarının boyutu nedir? Seyidoğlu burada nerde bulunuyor?
Türkiye’de reçel pazarı yıllık 250 bin ton, helva sektörü ise 100 bin tonluk bir büyüklüğe ulaştı. Markalı ve markasız tüm pazarın büyüklüğü 600 milyon TL’lik bir büyüklüğe sahiptir. Şu anda reçel pazarı belli başlı klasik meyvelerin dışına çıkılarak 50’ye yakın meyve çeşidine ulaştı. Helvada ise 20’den fazla çeşide ulaştık. Bu durum sektörü her geçen gün büyütüyor. Helva ve reçel pazarında 500’den fazla firma faaliyet gösteriyor. Bunların büyük bir kısmı yerel markalardan oluşuyor. Fakat pazarın %60’a yakını markalı ulusal ve bölgesel markalardan meydana geliyor. Reçelde kişi başı tüketim yıllık 3 kg, helvada ise 1.5 kg seviyelerine geldi. Son dönemlerde ürün çeşitliliği ve pazarlama faaliyetlerindeki artış pazarın her yıl ortalama yüzde 10 büyümesini sağladı. Seyidoğlu Gıda olarak 450 çeşit ürün çeşidi ve günlük 300 ton üretim kapasitesi ile sektörün ilk 2 firmasından biriyiz. Pek çok alanda pazar lideriyiz.
Gıda fiyatları dengeye oturacaktır
Gıda fiyatlarında ciddi yükseliş var son dönemde ürünlerin fiyat gamı hangi noktaya ulaştı?
Gerek dolar kuru gerekse de gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar her sektörde olduğu gibi gıda sektörünü de olumsuz etkiliyor. Biz firma olarak yaşanan bu artışı fiyatlarımıza çok az yansıttık. Yüksek fiyat artışı yerine karlılıktan feragat etmeyi tercih ettik. Bu dönemin geçici olduğunu ve fiyatların belirli süre içinde dengeye oturacağına inanıyoruz. Dönemsel durgunluklara aldırış etmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. İç pazarda yaşanan durgunluğu dış pazarlarla dengelemeye çalışıyoruz.
Öte yandan, helva ve reçel geleneksel lezzetler olduğu için maalesef taklit ve merdiven altı üretim çok sık rastlanıyor. Özellekle Ramazan aylarında ortaya çıkan markalar piyasaya ucuz ve sağlıksız markaları sürerek kayboluyor.
Türk susamı altın değerinde
Üretim ve hammadde ile ilgili ne gibi bilgiler verebilirsiniz?
Helva ve tahin gibi susam bazlı ürünlerde maalesef Türkiye dışa bağımlı bir ülke. Türkiye’de yetişen susam, gerek aroması gerekse de kalitesi bakımından adeta altın değerinde. Şu anda dünyanın en kaliteli ve lezzetli susamı Türkiye’de yetişiyor. Fakat sektörün talebinin sadece yüzde 3.5 gibi çok küçük bir kısmına yetiyor. Ayrıca yerli susamın az olması ve de fiyatın ithal susama göre çok yüksek olması da ayrı bir sorun oluşturuyor. Bu anlamda devletin ve özel sektörün iş birliği içinde yerli susam ekim alanlarının artırılması ve yerli üreticinin de ithal ürünlerle rekabet edebilecek güce ulaştırılması gerek. Çiftçiler eğitilerek susam ekim alanları artırılabilir. Sektörümüzde yer alan firmalar da talebe göre ürün çeşitliliğini artırdılar. Bal, pekmez gibi farklı gıdalar da tahinle karıştırılarak veya kullanmak yoluyla yeni nesile bu gıdalar sevdirilmeye çalışılıyor.
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