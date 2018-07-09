Türk helvasını Latin Amerika’ya yediriyor

Latin Amerika pazarına giren Seyidoğlu, Türk ürünleriyle büyük ilgi gördü. Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksü “Hayatında ilk defa helva, reçel ve pekmez yiyen insanlara ürünlerimizi sevdirdik. Satışlarımız çok iyi” dedi.

Bundan 66 yıl önce küçük bir dükkanda baklava üretimi ile başlayan Seyidoğlu markasının hikayesi, bugün 30 ülkeye ulaşmış durumda. Hadımköy’deki üretim tesisinde üretim yapan Seyidoğlu, İngiltere’den Çin’e kadar 300 çeşit ürün ihraç ediyor. Marka helva ve reçel ürünleriyle Latin Amerika pazarına iddialı bir giriş yapmış. Seyidoğlu Genel Müdürü Mehmet Göksü “30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Latin Amerika pazarı bizim yeni girdiğimiz ve çok iyi geri dönüş aldığımız bir bölge. Kolombiya başta olmak üzere, Arjantin, Brezilya, Şili, Ekvador, Küba, Meksika, Panama, Peru, Venezuela gibi ülkelere ilk defa ürünlerimizi satmayı başardık. Kuzey Amerika pazarlarında ürün satışlarımız çok iyi durumda. Aynı başarıyı Güney Amerika ülkelerine de taşımak istiyoruz” dedi.

Seyidoğlu markasının doğuş hikayesini anlatır mısınız?

Seyidoğlu markası 1952 yılında rahmetli Habeş Seyidoğlu tarafından kuruldu. İlk önce baklava üretimi ile başlıyor süreç. 1990’lı yıllarda Necati Göksu, helva-reçel-tahin ve pekmez üretimine de başlıyor. Bir süre sonra baklava ve helva-reçel yapanlar ayrılıyor. Helva ve reçel üretimi günde 100-150 kiloları bulunca, daha da büyümek adına marketlere giriliyor. Ardından kurumsallaşma süreci başlıyor. Mağazalar açılıyor. Fabrika kuruluyor.

Yeni fabrika yatırımı yapıldı, ihracata yönelik çalışmalar nedir?

Seyidoğlu Gıda olarak yatırım ve istihdama çok önem veren bir kurumuz. Kazandığımız her kuruşu yeniden üretime ve büyümeye harcıyoruz. Halihazırda 8 bin metrekarelik üretim fabrikamız talebi karşılamamaya başladı. Gerek ihracat alanındaki atılımlar gerekse de yeni ürün çeşitleri üretme hedefimiz yeni bir fabrika inşaatını gerekli kıldı. 10 milyon TL yatırımla inşaatına başladığımız yeni fabrikamız tamamlanmak üzere. Yakın zamanda ilk üretime başlayacağız. Yeni yatırımla birlikte üretim alanımızı 16 bin metrekareye çıkardık. 200 yeni istihdama da aracılık edeceğiz.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

Şu anda ürünlerimiz Türkiye›nin tamamında ve dünyanın 30 ülkesinde satılmaktadır. Kolombiya’dan Arjantin’e, Çin’den Rusya’ya dünyada lezzetimizi tatmayan ülke kalmadı. Seyidoğlu Gıda ürünleri Wall Mart, Carrefour gibi dünya devi market zincirlerinde satılan ender Türk markalarındandır. İngiltere’de Sultanbacı markamız pazarda önemli bir oyuncudur. Sadece Londra pazarında haftalık 40 ton reçel satışı yapıyoruz. Özellikle Kuru incir, vişne, böğürtlen ve ahududu reçellerimiz, helvada ise fıstıklı ve kakaolu helvalarımız çok beğeniliyor. Avrupa pazarında Asda, Tesco, Morrisons gibi market zincirleri başta olmak üzere 1500›den fazla noktada ürünlerimiz satılmaktadır. Seyidoğlu olarak girdiğimiz her pazarda liderliği ve öncü rol oynamayı hedeflemekteyiz.

Büyümeyi planladığınız yeni pazarlar var mı?

Her yıl kendimize bir bölgeyi hedef seçiyoruz. 2018 -2019 yılı için Latin Amerika pazarını kendimize hedef pazar seçtik. Bu coğrafyada her türlü fuar ve tanıtım organizasyonlarını yakından takip ediyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığın da desteğiyle bu pazarlara yoğunlaşıyoruz. Hayatında ilk defa helva, reçel ve pekmez yiyen insanlara ürünlerimizi sevdirdik. Kolombiya başta olmak üzere, Arjantin, Brezilya, Şili, Ekvador, Küba, Meksika, Panama, Peru, Venezuela gibi ülkelere ilk defa ürünlerimizi satmayı başardık. Kuzey Amerika pazarlarında ürün satışlarımız çok iyi durumda. Aynı başarıyı Güney Amerika ülkelerine de taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu pazarın tamamına mal satar hale gelmek. Temaslarımız sonunda çok iyi geri dönüşler aldık.