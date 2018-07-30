Türk inşaat devi Tekfen, yarım milyar dolarlık iş aldı

Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ ile dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco Oil Company arasında yarım milyar dolarlık sözleşme imzalandı.

Tekfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeralan açıklamasında "Bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ, 'Haradh Sahası Gaz Artışı Programı - Uydu Gaz Kompresör İstasyonları Boru Hatları' inşaat işleri ile ilgili olarak Saudi Aramco Oil Company ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

Açıklamada projenin tamamlanma süresinin 33 ay, sözleşme bedelinin yaklaşık 590 milyon dolar olduğu bildirildi.

(uzmanpara)