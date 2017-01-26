Türk Kartalı üretiminde sona gelindi yeni pilotlar uçmak için gün sayıyor

Almanya’daki fabrikayı Türkiye’ye taşıyan Gökçen Grubu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler üretiyor. Yerli uçak üretimi konusunda son gelişmeleri değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yenişehir Havaalanı’nda oluşturulan yeni bölüm ile yerli uçakların üretimine en kısa zamanda başlanacağını söyledi.

YERLİ ÜRETECEĞİZ

Recep Altepe “Almanya’daki firmayı Gökçen Grubu almıştı. Türkiye’de de üretilmesi için çalışmalarda sona gelindi. Üretimin, denenmesi ve gerekli incelemelerin yapılması için Yenişehir Havaalanı en uygunuydu. Yenişehir’de kargo bölümünün bir kısmını kullanacaktık. Ama giriş çıkışlarda bir sıkıntı oluşacağı düşünülerek ayrı bir bölüm oluşturuluyor. Onun için biraz geç kalındı. Ama bunlar da tamamlanma aşamasına gelindi. Yavaş yavaş Bursa’da da yerli üretime geçeceğiz. Buradaki fabrikada parçaları üretilerek Yenişehir’de montajlanıp havalanacak. ‘Türk Kartalı’ ismi verilen Aquila ile birlikte yine Bursa’da kurulacak özel havacılık okulunda yeni pilotlar yetiştirilecek” diye konuştu.

205 KM HIZA ÇIKIYOR

Türkiye’nin teknoloji ve üretim konusunda adeta çağ atladığını söyleyen başkan Altepe, şunları ifade etti: “Türkiye’de bir şey yoktu. Ama artık kendi uçağımızı üretmeye başlayacağız. Adı uçakla özdeşleşen kişiler var. Bizim mühendislerimiz yetişecek. Türk firması dünya markası olacak. Bursa havacılığın merkezi olmalı ve havacılık yaygınlaşmalıdır. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak yerli üretim desteklenmesi, sanayicimizin ileri teknoloji ve katma değeri yüksek üretimlere yönlendirilmesi noktasında gayret gösteriyoruz.” Türk Kartalı 205 kilometre hıza çıkabilirken, 100 kilometrede ise 16 litre 95 oktan benzin yakıyor. Öte yandan Yunuseli Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte küçük uçakların şehir merkezini çok daha rahat kullanabilecekleri öğrenildi.