Türk limanları Avrupa’dan 3, dünyadan 2 kat fazla büyüdü

Türkiye’de özel sektörün yeni liman inşa ve özelleştirmeler yolu ile liman işletmeciliğine yaptığı yatırımlar dış ticaretin önünü açtı. Limanlardaki kapasite yetersizliğinin giderilmesiyle ihracat ve ithalat daha rahat yapılabilir duruma geldi. Bu bağlamda son 10 yıllık rakamsal analizler, yapılan yatırımların sektöre ve ekonomiye katkısını öne çıkardı.

Türkiye’deki limancılık sektörünün günden güne geliştiğini ve ekonomiye ciddi katkı sağladığını aktaran Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Selçuk; “Dış ticaretimizin yüzde 89’u deniz yolu ile yapılıyor. Bu bağlamda liman işletmeciliği sektörünün ülkemiz için önemi artarak devam ediyor. Yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği sektör 7 sene gibi kısa bir sürede yüzde 100’lük bir büyüme başarısı elde etti. Türkiye’nin ithalat ve ihracat rakamlarının artmasının yanı sıra bölgedeki ekonomik canlılık yabancı sermayenin dikkatini çekerek Türk limanlarına yapılan yatırımları artırıyor” dedi.

Avrupa Birliği’ni üçe katladı

Limanlarda özellikle konteyner elleçleme oranlarındaki artışın dünya ortalamalarının çok üzerinde olduğunu belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye Liman İşletmeciliği Sektörü 2006-2017 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştirdi. Yükselen bu grafik, Türkiye’de elleçlenen konteyner miktarının her yedi senede bir ikiye katlandığı anlamına geliyor. Avrupa Birliği’nde 2006-2016 yılları arasında limanlarda elleçlenen konteyner yüzde 3,2 artarken, dünya limanlarında bu oran yüzde 5,6 oldu. Türkiye’deki limanlar, Avrupa Birliği ortalamasından üç kat, dünya ortalamasından ise iki kat daha fazla konteyner elleçleme artış oranına sahip”.

Bir yılda yüzde 14,8 artış gösterdi

Son 10 yılda ortalama her yıl yüzde 10 büyüyen Türk limanları, 2017 yılında 10.164.433 TEU konteyner elleçleme rakamına ulaşarak rekor kırdı. 2016 yıl sonu rakamlarına göre 2017’de yüzde 14,8 büyüme gösteren elleçlenen konteyner miktarının yanı sıra, genel kargo elleçleme rakamları bir önceki yıla oranla yüzde 8, sıvı kimyasal elleçleme rakamları ise yüzde 7 büyüme gösterdi.