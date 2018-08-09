Türk Şirket Aygün Alüminyum’dan 2017 Rekoru

Aygün Alüminyumun gerçekleştirdiği rekor satış oranı üretici firma Schüco tarafından ödüllendirildi. Schüco International KG Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Jörg Westphal tarafından AYGÜN ALÜMİNYUM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Güneysel’ e takdim edildi.

Ödül Töreninde Yaşananlar

Törene Aygün Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Arif Güneysel, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İlker Güneysel, İcra Kurulu Üyelerinden Sn. Gaye Abaoğlu, Sn. Türkan Yücel, Sn. Esat Sakallı, Sn. Can Arslan, Sn. Bülent Vural, Sn. Tamer Akpolat ve Schüco firmasından Türkiye Genel Müdürü Sn. Can Eren, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Tarkan Belsan, Başkan Yardımcısı Sn. Ralf Wipperman katıldılar. Ödül töreni öncesinde AYGÜN ALÜMİNYUM’ un Ana Fabrikası ve 2. Fabrikası İmalat kısımları ziyaret edildi. İşletme Müdürü Sn. Tamer Akpolat tarafından hazırlanan brifing ile güncel projeler ve cephe sistemlerindeki yenilikler anlatıldı.

Aygün Alüminyum’da Tarihe Yolculuk

Aygün Alüminyum 40 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor. Şu ana kadar yurt içi ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atan firma, sektörde de lider konumda bulunuyor.

Geride kalan 40 yıl da teknoloji çok değişti, artık üretim yapılan makinalar daha hızlı ve pratik. Düzenlenen ödül töreninin ardından, şimdiye kadar şirketin imalatlar da kullandıktan sonra emekliye ayırdığı ilk makineleri, geçmişten günümüze hatıraların sunulduğu fotoğraflarla birlikte incelendi.

Aygün Alüminyum Dünya üzerinde yaşanan global krizlere rağmen, kendine duyulan güvenle gerçekleştirdiği başarılı projelerle, ülke ihracatına ciddi katkı sağlayıp, katma değeri yüksek ürünler üretmektedir. Firma 2018 yılı içinde yurt içi ve yurt dışında 2017’deki satış oranını geçmeyi hedefliyor…

Aygün Alüminyum Firmasının Ülke Ekonomisine Katkısı

Aygün Alüminyum firması; 1979 yılında kurulan ve inşaat sektörünün alüminyum giydirme cephe dalında faaliyet gösteren; sektöründe Avrupa’da ilk 5 firma arasında gösterilen bir cephe taahhüt firmasıdır. Hem imalat hem montaj ve en önemlisi mühendislik hizmeti vererek yüksek teknoloji gerektiren kule tarzındaki yapıların ve prestijli projelerin dış cephelerini kaplamaktadır.

Aygün Alüminyum, dünyaca ünlü mimarların, müteahhitlerin ve işverenlerin, dünya üzerindeki yüzlerce projesini başarıyla hayata geçirmektedir. Yurt iç ve yurt dışındaki çalışanlarıyla, malzeme aldığı yüzlerce alt tedarikçileriyle, binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır.

Şu an aktif olarak; İngiltere, Rusya, Almanya ve ülkemizde projeler yapmaktadır. Geçmiş dönemde Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Sibirya, Macaristan, Polonya, Romanya’da ve en son Belçika Brüksel’deki NATO Merkez binası projesiyle çok ciddi ihracatlar gerçekleştirip, Sayın Bakanlarımızdan kendi iş kolunda 1.2.3.lük ihracat ödülleri almıştır.

Her gün dünyanın farklı farklı ülkelerinden ve ülkemizden çok seçkin iş insanlarını ağırlayan firma, yeni ihracat kapıları açmak için uğraşmaktadır.

Aygün Alüminyum’un Faaliyet Alanları

Panel ve yarı panel giydirme cephe sistemleri,

İki veya dört kenar strüktürel silikon giydirme cepheler,

Özel dizayn giydirme cephe sistemleri,

Paslanmaz çelik giydirme cepheler,

Standart giydirme cephe sistemleri,

Planar cephe sistemleri

Alüminyum kompozit panel cephe kaplamaları,

Şeffaf çatı ve ışıklıkları,

Yangın Dayanımlı Giydirme Cephe ve Yangın Kapıları,

Kurşuna ve Bombaya dayanıklı konvansiyonel doğramalar,

Manuel-otomatik kayar ve döner kapılar,

Aygün Küpeşte ve Korkuluk sistemleri,

Seramik cephe kaplamalar,

Çelik konstrüksiyon işleri,

Terracotta Cephe Kaplamaları,

Özel Dizayn Güneş Kırıcı sistemler