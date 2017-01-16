Türk şirketi, Rusya'da Yandex'i solladı

Rusya'nın en büyük 200 özel şirketi belirlendi. Amerikan Forbes dergisinin Rusça versiyonu tarafından yapılan araştırmada bu önemli listeye girmeyi, Türk işadamı Erman Ilıcak’ın kurucusu olduğu Rönesans Construction (İnşaat) şirketi başardı.

St. Petersburg merkezli Rönesans İnşaat, listeye 82’inci sıradan girdi.

ÜNLÜ RUS ŞİRKETİNİ GEÇTİ

Listede Yandex, S7, UTair, Evrocement, Morton, Azbuka Vkusa, Crocus Group, Kasperksy, Capital Group gibi ünlü Rus şirketlerinin Rönesans’ın gerisinde kaldıkları dikkati çekti.

1993 yılında Erman Ilıcak'ın 26 yaşındaki genç bir mühendisken St. Petersburg'ta kurduğu Rönesans İnşaat, inşaat sektörünün dünyasındaki vitrini olan "Engineering News Record" dergisinin "Top 250 International Contractors" (Dünyanın en büyük 250 inşaat şirketi) listesinde 2016 yılından 44'üncü sırada yer almıştı.