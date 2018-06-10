Türk şirketler Balkanlar’ı yatırımlarıyla fethetti
Türk şirketlerin yurt dışındaki yatırım atağı sürerken, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve ABD’yi gündemine alan yerli yatırımcıların son gözdesi Balkanlar oldu. Birçok Türk şirketi bölgede çok sayıda yeni proje için düğmeye bastı.
Suriye ve Irak’taki çalkantılar öncesinde, yurt dışı yatırımlarında daha çok Orta Doğu’yu tercih eden, sonrasında Kuzey Afrika ve ABD’yi gündemine alan yatırımcıların yeni adresi Balkanlar oldu. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Yunanistan ve Romanya olmak üzere Balkan coğrafyasını radarına alan Türk yatırımcılar, sanayiden tekstile, marinadan gayrimenkule, tekstilden otomotiv yan sanayiye kadar çok sayıda proje için düğmeye bastı.
LİMANA TÜRKLER TALİP
Balkanlar coğrafyasının, denizde bin 100 ve karada 600 olmak üzere, bin 700 kapasitesiyle en büyük limanı olan Alimos Limanı, Yunanistan Özelleştirme İdaresi tarafından geçen yıl içinde satışa çıkarıldı. Atina şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan liman için ön teklifler alınırken, talipler arasında Türkiye’den de önemli grupların yer aldığı görüldü. Koç Grubu ve Doğuş Grubu yerel ortaklarla beraber ipi göğüslemeye çalışacak. İki gruptan kazanan, Balkanların en büyük limanını portföyüne katmış olacak.
SIRBİSTAN’A FABRİKA
Tay Group şirketlerinden Taypa, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde büyük bir hazır giyim ve konfeksiyon fabrikası kuracak. Şirket, bu bu yatırım için 5 yılda toplam 35 milyon Euro’luk yatırım yapacak. Yıldızlar Yatırım Holding şirketlerinden Yıldız Entegre ise Romanya’nın Oarja bölgesinde bulunan 460 bin metrekarelik tesisinde üretim yapıyor.
KOSAVA’NIN ELEKTRİĞİ DE TÜRKLER’DEN
Türk yatırımcılar arasında Balkanların potansiyelini en erken keşfeden firmalar arasında Limak Holding de öne çıkıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir her fırsatta Balkanlar’ın önemini vurgularken, grubun Kosova’da elektrik dağıtım şirketi bulunuyor. Koso
va’da aynı zamanda Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı’nı da işleten Limak Holding, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te de oldukça büyük bir karma projeye başladı. Yaklaşık 325 bin metrekarelik projenin gelecek aylarda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.
Hangi ülkede hangi şirket faaliyette
- Bosna Hersek: Ziraat Bosna Hersek, Nobel İlaç, Hayat Holding’in Natron-Hayat, Şişecam Topluluğu, Kırlıoğlu Kimya ve Enprode Mühendislik.
Sırbistan: Halkbank Belgrad, Jeanci Tekstil, Teklas Kauçuk, Söylemez Kauçuk, Aster Tekstil, Simit Sarayı ve Taypa.
- Hırvatistan: Doğuş Grubu, Saran Holding, Rixos Hotels, Süzer Holiding’in KentBank, Unit Invest Group.
- Arnavutluk: Çalık Holding, Ayen Enerji, Limak Holding.
- Kosova: Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Limak Holding, Çalık Holding, Özerler Band.
- Karadağ: Tosyalı Holding, Global Holding, Doğuş Grubu, Gintaş.
- Makedonya: TAV Havalimanları, Limak Holding, Cevahir Holding, Halkbank.
- Romanya: Arçelik, Beyçelik Holding, Yıldızlar Yatırım Holding, Tosyalı Holding ve Koç Grubu.
- Bulgaristan: Aktaş Holding’in Techno Aktaş, Akgün Grup, Doğuş Grubu.
- Slovenya: Yıldızlar Yatırım Holding.
- Slovakya: Koç Grubu.
- Yunanistan: Koç Grubu ve Doğuş Grubu.
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