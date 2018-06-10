Türk şirketler Balkanlar’ı yatırımlarıyla fethetti

Suriye ve Irak’taki çalkantılar öncesinde, yurt dışı yatırımlarında daha çok Orta Doğu’yu tercih eden, sonrasında Kuzey Afrika ve ABD’yi gündemine alan yatırımcıların yeni adresi Balkanlar oldu. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya, Karadağ, Yunanistan ve Romanya olmak üzere Balkan coğrafyasını radarına alan Türk yatırımcılar, sanayiden tekstile, marinadan gayrimenkule, tekstilden otomotiv yan sanayiye kadar çok sayıda proje için düğmeye bastı.

LİMANA TÜRKLER TALİP

Balkanlar coğrafyasının, denizde bin 100 ve karada 600 olmak üzere, bin 700 kapasitesiyle en büyük limanı olan Alimos Limanı, Yunanistan Özelleştirme İdaresi tarafından geçen yıl içinde satışa çıkarıldı. Atina şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan liman için ön teklifler alınırken, talipler arasında Türkiye’den de önemli grupların yer aldığı görüldü. Koç Grubu ve Doğuş Grubu yerel ortaklarla beraber ipi göğüslemeye çalışacak. İki gruptan kazanan, Balkanların en büyük limanını portföyüne katmış olacak.

SIRBİSTAN’A FABRİKA

Tay Group şirketlerinden Taypa, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde büyük bir hazır giyim ve konfeksiyon fabrikası kuracak. Şirket, bu bu yatırım için 5 yılda toplam 35 milyon Euro’luk yatırım yapacak. Yıldızlar Yatırım Holding şirketlerinden Yıldız Entegre ise Romanya’nın Oarja bölgesinde bulunan 460 bin metrekarelik tesisinde üretim yapıyor.

KOSAVA’NIN ELEKTRİĞİ DE TÜRKLER’DEN