Türk Telekom’a 204 metrelik yeni merkez

Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük ‘Siber Güvenlik Merkezi ve Hizmet Yönetim Merkezi’nin de içinde bulunduğu 204 metre yüksekliğindeki yeni genel müdürlük binasının açılış törenini önceki gün Ankara’da düzenlediği iftar yemeği ile gerçekleştirdi.

HİZMETTE KALİTE

Törene Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türk Telekom üst düzey yöneticileri ile Türk Telekom okulları öğrencileri, gazi ve şehit ailelerinin yanı sıra pek çok davetli katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen gayrimenkul yatırımlarına dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom’un özelleştirmeden bu yana gayrimenkul alanındaki yatırım harcamalarının 1.6 milyar TL’yi aştığını dile getirerek “Yıllardır Türkiye’nin dijital dönüşümü için ülkemizin geleceğine yatırım yapıyor; 42.6 milyon abonemize mükemmel müşteri deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Hedeflediğimiz kusursuz hizmet anlayışı için, yüksek iş verimi sağlayacak çalışma mekanları da büyük önem taşıyor. Türk Telekom’a yakışır nitelikte inşa etmiş olduğumuz akıllı ve çevre dostu yeni genel müdürlük binamız ile kaynaklarımızı daha verimli ve etkin şekilde kullanırken hizmet kalitemizi de arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

MODERN TASARIM

Açılışı yapılan yeni genel müdürlük binası ile, Ankara’da farklı konumlarda dağınık olarak hizmet veren pek çok hizmet birimini tek bir merkezde topladıklarını kaydeden Doany: “Bu sayede pek çok farklı maliyet kaleminden de tasarruf etmiş olacağız. Son teknolojinin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz, Türk Telekom’un sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımını başarıyla yansıtan yeni binamız, modern tasarımı, akıllı teknolojisi ve çevre dostu yapısıyla şimdiden başkentin örnek alınacak sembol binalarından biri konumuna geldi” diye konuştu.