Türk turizminden New York'a çıkarma
New York Times Turizm Fuarı’na hem ülke hem de THY aracılığı ile sponsor olarak katılan Türkiye, büyük ilgi gördü. Fuarın girişinde açılan stand, büyük yoğunluk yaşarken Amerikalılar iki ülke arasında yaşanan sorunlara aldırmadı.
ABD'nin kültür başkenti New York’ta her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan ‘The New York Times Travel Show’a bu sene Türkiye damga vurdu. Bu yıl 15’incisi gerçekleşen ve yaklaşık 150 ülkeden 500’den fazla katılımcıyla New York’taki Javits Center’da önceki gün açılan fuarın ana sponsoru Türk Hava Yolları (THY) olurken, Türkiye’nin Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de fuara ‘silver sponsor’ olarak katılım sağladı. Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği standı, fuar salonunun ana giriş kapısında misafirleri karşılarken, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu katılımcılara Türkiye hakkında bilgiler verdi.
KAPADOKYA VE EFES’E İLGİ
Kapadokya, Efes ve Haliç’in tanıtımlarına yer verilen standa Amerikalılar’ın ilgisi yoğun olurken, katılımcılara Türk lokumu ve baklava ikram edildi. Ayrıca, THY’nin standı fuarda en öne çıkan bölümlerinden biri olurken, standı ziyaret eden Amerikalılara Türkiye’nin turistik ve kültürel özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlandı. Açılışa katılan Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, yaptığı açıklamada, kentin en önemli fuar ve kongre merkezlerinden olan Javits Center’da yıl boyu düzenlenen etkinliklerin en büyüklerinin arasında ‘The New York Times Travel Show’un yer aldığını kaydetti. Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY’nin bu fuarda Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini belirterek “Buralarda olmak ve gözükmek çok önemli. Çok büyük bir turizm ülkesi olan Türkiye’nin bu fuarda olmaması düşünülemez” dedi.
ABD’Lİ TURİST SAYISI ARTACAK
Yalçın, iki ülke arasındaki mesafenin uzak olarak görülmesine karşın, Türkiye’nin tarihi ve kültürü açısından dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Yalçın, Türkiye’nin turizm açısından Amerikan pazarında daha iyi yerlere gelmesinin arzu edildiğini kaydederek, ABD’deki fuarların buna katkıda bulunacağını söyledi. Son dönemde Türkiye ile ABD arasında geçici sorunlar olduğunu ancak turizmin bundan etkilenmesinin beklenmediğini ileten Yalçın, “Geçmiş yılların rakamlarına baktığımız zaman çok da fazla etkilenmi yor. Önümüzdeki yıllarda ABD’den Türkiye’ye daha iyi turist sayıları bekliyoruz” dedi.
THY’den küresel tanıtım
Fuarın açılış konuşması yapan THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, THY’nin amacının kıtalar arasında köprü oluşturmak ve ülkelerle toplumları birleştirmek olduğunu belirterek, geçen sene 68.6 milyon yolcu taşıyarak beklentileri aşan THY’nin bu yıl da 74 milyon yolcu taşımasının öngörüldüğünü bildirdi. Öcal, Türkiye’nin sancaktar havayolu şirketi olan THY’nin Türkiye kültürünü ve misafirperverliğini küresel olarak en iyi şekilde temsil ettiğini vurguladı. Öcal, havacılık sektöründe inovasyon ve müşteri memnuniyetinin önemli olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.
THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal (sağda) ve Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın fuar hakkında bilgi verdi.
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