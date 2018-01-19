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Türk ürünleri Dağıstan üzerinden tüm Rusya’ya ulaşabilecek

Türk sanayicileri, Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de 100 dönüm arazi üzerine kurulu olan toptancılar sitesine davet edildi. Türk ürünlerinin Mahaçkale’den tüm Rusya’ya ulaşabileceği belirtildi.

  • İHA
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Yeni yatırım ve ticari işbirlikleri kapsamında Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale’de görüşmeler yapan Türk işadamı Kenan Acıkök, Mahaçkale’deki toptancılar sitesinden davet aldıklarını ve davetin tüm Türk işadamları için geçerli olduğunu söyledi.
 
Mahaçkale’de Cumhurbaşkanı Danışmanı Tavlu Kazakbiyev ve Adalet Bakanı Danışmanı General Tacutdin Bijamov bir araya gelen işadamı Acıkök,  “Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulu toptancılar sitesini canlandırmak ve orada işyeri açmamız noktasında davet aldık. Alanı gezip görme imkanımız oldu. Ofis, dükkan ve depo hizmeti sunulan toptancılar sitesinden tüm Rusya’ya ürün satmak mümkün. Geniş depoların bulunması stok açısından da önem taşımaktadır” dedi.
 
Dağıstan Devlet Pedagoji Üniversitesi ile Dağıstan Hümaniter Koleji yetkilileriyle görüşen Acıkök, üniversiteli öğrencilerle buluştu. Burada Acıkök Türkiye ile Dağıstan arasında yapılabilecek ekonomik işbirlikleri hakkında bir konuşma yaptı. 300’den fazla öğrencinin katıldığı toplantıda sağlık, eğitim, turizm, ekonomi alanlarında yapılması mümkün olan işbirlikleri ele alındı. Daha sonra üniversite yönetimi tarafından Acıkök’e teşekkür plaketi takdim edildi.

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