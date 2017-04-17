Türk varlıklarına hücum
Referandumdan ‘evet’ çıkmasının ardından Türk varlıklarında hızlı değerlenme yaşanırken, TL dolar karşısında yükseldi, faiz düştü. Piyasalarda geçtiğimiz haftalardaki dalgalanma yerini sakinliğe bırakırken, yatırımcı girişinin artarak devam etmesi bekleniyor.
Tarihi referandum sonrası, piyasalarda hızlı bir şekilde normalleşme yaşanıyor. Erken seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının da etkisiyle referandum öncesi piyasalarda yaşanan yüksek dalgalanma yerini sakinliğe bıraktı. Referandum sonrası piyasalarda Türk varlıklarında hızlı değerlenme gözlenirken, yaşanan olumlu havayı yurt dışındaki gelişmeler sınırladı. ABD ve Kuzey Kore’nin tartışmasıyla yükselen tansiyonda piyasalarda risk iştahında azalış yaşandı. Referandumda ‘evet’ sonucu sonrası pazar akşamı yurt dışı piyasalarda dolar 3.6250 seviyesini gördü. Yeni haftaya yurt içinde düşüşle başlayan dolar önceki kapanışa göre yüzde 2’ye yakın azalışla 3.66 seviyesinin altına geriledi. Aynı şekilde TL, Euro karşısında yüzde 1’e sterlin karşısında da yüzde 1.7’ye yakın değer kazandı.
FAİZLER GERİLEDİ
Faiz cephesinde de düşüş yaşandı. Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi referandum sonrası ilk işlemlerde düşüşle açıldı. Cuma günü yüzde 11.11 seviyesinden kapanan 24 Şubat 2027 itfalı gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.89’a kadar geriledi. Borsa İstanbul da referandum sonrası haftanın ilk gününü yüzde 0.66 yükselişle kapattı. Analistler, halk oylaması sonucu döviz kurlarında görülen düşüş eğiliminin devam edebileceğini, bundan sonraki süreçte yurt içinde ekonomi politikalarına ilişkin beklentilerin, yurt dışında ise jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
KORE DÜŞÜŞÜ SINIRLADI
Avrupa tarafında, bu hafta sonu Fransa’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin yatırımcılar tarafından takip edildiğini ifade eden analistler, ayrıca ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin döviz kurlarının düşüşünü sınırladığını söyledi.
Analistler, bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa borsalarının tatil olması nedeniyle ABD’de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 3.6970 seviyesinin önemli direnç, 3.6450 ve 3.6220 seviyelerinin kısa vadeli destek konumunda olduğunu bildirdi.
Gram altın tarihi zirveye çıktı
Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısı ve Kuzey Kore gerginliğinin altının ons fiyatını 5 ayın zirvesine taşımasının etkisiyle yükselen gram altın yurt içinde 154.4 lira ile tarihi zirvesine kadar çıktı. Yurt içinde dolar kurundaki gerileyişle 154 liranın üzerinde tutunamayan altının gram fiyatı, kazançlarını önemli bir kısmını geri vererek 151.7 lira seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla 1.295,6 dolar ile son 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, dün 1.289,2 dolar seviyesinden işlem gördü.
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