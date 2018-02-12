Türk ve Katarlı şirketlerden jeotermalde iş birliği

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu ile Katar orijinli CNG Global Industries and Trade arasında jeotermal kaynakların kullanımına yönelik iş birliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, ön anlaşmanın hükümetin yurtdışı kaynaklı finansman ve yatırımların önünün açılması politikaları ı̇le ı̇stı̇hdamın artırılması yönündeki programı doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

Ön anlaşmanın, Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, CNG Global adına ise Hamdo M. Abdulkarim tarafından imzalandığı bildirildi.

Jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve sağlık turizminde yararlanılması için iki şirket arasında imzalanan ön anlaşma törenine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay ve Başbakanlık Müşaviri Ekrem Direkçi katıldı.

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu'nun ana firması olan Doğan Jeotermal, 1990 yılından beri, çevre dostu enerji iş kollarında ayrıca alt yapı ve üst yapı inşaatları, endüstriyel tesisler, toplu konut ve sanayi yapılarının inşaatında faaliyet gösteriyor.