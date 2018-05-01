TürkAkım doğalgaz hattı Türk kıyılarına ulaştı

Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getiren en önemli projeler arasında yer alan TürkAkım için önemli bir viraj dönüldü. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından dün Türkiye kıyısına ulaştı. Böylece TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının derin deniz kesimi tamamlanmış oldu. TürkAkım projesinin derin deniz kısmı boyunca en fazla 2 bin 200 metre derinlikte boru döşenen gemiyle, bu yıl şubat ayında günde 5.7 kilometre boru döşenerek rekor kırıldı. Pioneering Spirit gemisinde 12’şer metre uzunluğundaki iki boru birleştirilerek, 24 metreye ulaşan bu borular deniz altına indiriliyor. Böylece, gemi iki borunun birleştirilmesinden sonra hareket edip her 24 metrede bir duruyor.

74 BİN KAYNAK YAPILDI

Geçen yıl haziran sonunda TürkAkım projesinin derin sulardaki döşeme çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit, bugün itibarıyla yaklaşık 10 aylık yolculuğunu tamamlayarak Türkiye kıyılarına ulaştı. Türkiye kıyılarına ulaşan birinci hattın yapım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaptan Fernengel, bu projenin kendileri için büyük bir başarı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Şu ana kadar 74 binden fazla boru kaynağı yapıldığını aktaran Fernengel, şöyle konuştu: “Bu kaynaklarda hata payı sadece yüzde 0.63 olarak belirlendi. Bunları da düzelttik. Boru döşeme işi esnasında deniz dibinde uçak enkazlarına ve arkeolojik alanlara rastladık. Her seferinde yeni rota belirledik, bunlara rağmen hedefimize zamanında ulaştık, herhangi bir erteleme olmadı. TürkAkım’ın 2. hattını tamamlamak için 2018’in 3. çeyreğinde Karadeniz’e döneceğiz.”

İLK GAZ ARALIK 2019’DA

Pioneering Spirit ziyareti sırasında projeye ilişkin güncel bilgiler veren TürkAkım Sözcüsü Sander van Rootselaar da birinci hattın tamamlandığını ve ikinci hattın da Türkiye Münhasır Ekonomik Sınırı’na kadar 224 kilometre döşendiğini vurguladı. Boru hatlarının kıyıya ulaştığı noktada kendi şirketlerinin yetki ve sorumluluğundan çıktığını, kara kısmındaki boru hattının BOTAŞ tarafından döşeneceğini dile getiren Van Rootselaar, BOTAŞ’ın bu kısım için şu an Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde olduğunu söyledi. Rootselaar projenin Avrupa’ya ilerleyecek kısmı için BOTAŞ ve Gazprom’un ortak bir şirket kuracağını, bu şirket için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Maliyeti 7 milyar dolar olarak öngörülen TürkAkım gerçekten hızlı gelişmeye girdi. Açık deniz boru döşeme kısmı sığ sularda 7 Mayıs 2017’de başladı ve ilk hattın sonuna gelindi. Açık denizdeki 2. hat için izinleri aldık. Türkiye’deki kara kısmının inşaatları başladı ve Rusya’daki kara kısmının inşaatı da Aralık 2019’dan önce bitecek” dedi.

8 SANİYEDE 2.5 EYFEL KULESİ KALDIRIYOR

Projenin kara kısmının geldiği Kıyıköy’de insanların çoğunun gelir kaynağının balıkçılık olduğuna işaret eden van Rootselaar, balıkçılığın etkilenmemesi için borunun güzergahı seçilirken mümkün olan en kuzey noktanın tercih edildiğini bildirdi. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi her biri 15.75 milyar metreküplük 2 hattan oluşuyor. Toplam 31.5 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak boru hatlarından ilki Türkiye’ye doğalgaz arzı sağlarken, diğer hat Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak. Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek ikinci hattın çıkış noktası için Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerin adı geçerken, görüşmeler devam ediyor.​ Dünyanın en büyük ve donanımlı inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 48 bin tonluk vinç kaldırma kapasitesiyle tek seferde 2.5 Eyfel Kulesi’ne eşit ağırlıkta yük kaldırabiliyor. Geminin denizlerdeki petrol ve doğalgaz platformlarını 8 saniye içinde kaldırabilme özelliği dikkati çekiyor.