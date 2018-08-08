TürkAkım projesinde ikinci hat

Rus gazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi Sözcüsü Aslı Esen, projenin takvime uygun ilerlediğini belirterek, “7 Ağustos itibarıyla Pioneering Spirit gemisi, projenin Avrupa’ya gaz taşınması planlanan ikinci hattında 435 kilometre boru döşemeyi tamamladı. İki hat üzerinden hesaplanınca 1.369 kilometrelik boru döşenmiş oldu” dedi. Proje Sözcüsü Esen, yıllık toplam taşıma kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım projesinin iki açık deniz boru hattından oluştuğunu ve her hattın 930 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi. Esen, projenin ikinci hattında dev inşaat gemisi Pioneering Spirit’in boru döşeme işine devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye’de ayrıca karada inşaat operasyonu bu yıl başladı, burada alım terminali yapımı ve kıyı geçişi işleri devam ediyor. Alım terminali Kıyıköy’de inşa ediliyor. Burada doğalgaz depolanmayacak.”

ORMANLAR KORUNUYOR

TürkAkım’ın İzinlerden Sorumlu Müdürü Matteo Veronesi de projenin bölgedeki ormanlık alan üzerindeki etkilerini asgariye indirmeyi amaçladıklarını dile getirerek “Proje sahası Longoz ormanları ve koruma sahalarını etkilemeyecek şekilde belirlendi. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi akademisyenlerince yeniden ağaçlandırma konusunda bağımsız bir araştırma yapıldı. Ardından ağaç kaybının telafisi için öngörülen ağaçlandırma planımızı hayata geçirmek üzere Orman Genel Müdürlüğü ile bir anlaşma imzaladık” dedi.