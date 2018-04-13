TürkAkım Türk kadınlara emanet

Şirketin ilk Türk çalışanı ve TürkAkım’da offshore proje koordinatörü olarak görev alan petrol mühendisi Eda Tekiroğlu, daha önce de Rusya’dan Türkiye’ye gelen ilk denizaşırı hat olan Mavi Akım projesinde mühendis olarak çalıştığını söyledi. Şirkette hukuk danışmanı olarak çalışan Zeynep Aksu da çok uluslu bir çalışma ortamında bulunduklarını ve Türkiye’nin tarafı olduğu bir projede bir Türk olarak görev almanın çeşitli avantajlarını yaşadığını söyledi. 2016’nın sonundan beri proje sözcüsü ve basınla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Aslı Esen ise TürkAkım’ı dünyanın yakından izlediği son derece önemli bir proje olarak nitelendirdi. TürkAkım’ın kıdemli iletişim uzmanı Özge Cesur da altı aydır projenin İstanbul ofisinde görev aldığını belirterek “Enerji gibi zorlu ve kitleleri etkileyen bir sektörde görev yapmaktan mutluyum” dedi.