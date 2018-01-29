Turkakım’da yol yarılandı
Gazprom, TürkAkım’a gaz sağlayacak olan Kuzey Kutbu’ndaki tesislerini Türk basınına açtı. Gazprom yetkilileri 930 kilometrelik hattın 530 kilometresinin bitirildiğini söyledi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Rus enerji şirketi Gazprom, dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervinin bulunduğu ve aynı zamanda TürkAkım’ın da başlangıç noktası olarak kabul edilen Noviy Urengoy tesislerinin kapılarını Türk gazetecilere açtı. Bölgede 22 doğalgaz tesisini işleten Gazprom-dobycha Urengoy Şirketi’nin Genel Müdürü Alexandar Karyakin ile genel müdür yardımcıları Sergey Turkin, Alexander Kavlinkin, Sergey Konyaev’ın ev sahipliği yaptığı bilgilendirme gezisi sırasında yapılan sunuma göre projede yol yarılandı. Halen yapımı devam eden Rusya’dan Türkiye’ye yılda 16 milyar metreküpe yakın doğalgaz taşıyacak TürkAkım Boru Hattı’nın derin denizlerdeki inşaatını Pioneering Spirit adlı inşaat gemisi gerçekleştiriyor.
İKİ HATTAN OLUŞACAK
Her biri 930 kilometre uzunlukta olacak iki hattan oluşacak projede, hatlardan biri Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgelerinin sınırı olan 224’üncü kilometreye kadar geldi. Türkiye’nin kullanımına açılacak diğer hatta ise 530 kilometrenin üzerinde boru döşendi. Türkiye’nin güncel doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hat, Rusya’nın Anapa kıyısından İstanbul’a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy’de Türkiye kıyısına çıkacak. Bu hat BOTAŞ’ın inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz’a getirilecek. Avrupa’nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom’un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek. Alınan bilgilere göre bu hat İpsala üzerinden Avrupa’ya gidecek. Ancak ikinci hattın inşa süreci Rusya’nın Avrupa ülkeleri ile yapacağı kontratlara göre şekillenecek.
Halihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye’ye Rus gazını taşıyan Batı Hattı’nı ikame edecek TürkAkım’ın, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunması öngörülüyor. Gazprom’un yüzde 100 iştiraki olan South Stream şirketi tarafından inşa edilen TürkAkım’ın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor. Şirket yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Gazprom’un Avrupa’ya doğalgaz ihracatı 2012’den sonra giderek artmaya başladı. Geçen yıl Avrupa’ya 190 milyar metreküp gaz ihraç eden Gazprom’un son 25 yıldaki en önemli müşterisi Avrupa oldu.
TürkAkım’ın doğalgazı, kar ve buzla kaplı 5 bin kilometrelik Novy Urengoy bölgesinden gelecek.Bölgede yüzlerce kuyu, 20 gaz tesisi, 20 pompa istasyonu bulunuyor. Bölgede ilk açılan kuyu (solda) ise görevini tamamlayınca bir anıta dönüştürülmüş.
Doğalgaz eksi 40 dereceden gelecek
TürkAkım’dan geçecek doğalgazın büyük kısmı, hava sıcaklığının genelde eksi 40 seviyelerinde olduğu Urengoy bölgesinde bulunan doğalgaz üretim tesisinden sağlanacak. Sibirya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde kutup dairesi dolaylarında 5 bin kilometreden daha geniş bir alana yayılan Urengoy sahasında 22 tesis bulunuyor. Sadece bir tesis tek başına neredeyse TürkAkım’ın yıllık 31.5 milyar metreküplük toplam kapasitesini karşılayabilecek miktarlarda doğalgaz üretebiliyor.
DEV REZERV VAR
Bölgede faaliyet gösteren Gazprom-dobycha Urengoy Şirketi ise Gazprom’un doğalgaz üretiminin yüzde 70’inden fazlasını karşılarken, 12 trilyon metreküp kapasiteyle dünyanın ikinci en büyük, Rusya’nın ise en büyük rezervlerini oluşturan Urengoy sahasını geliştiriyor. 12 bin kişi çalıştığı şirket, Noviy Urengoy kentinin de belkemiğini oluşturuyor. Şirket sosyal ve kültürel tesisleri, spor tesisleri, sağlık, çocuk ve yaşlı bakım tesisleri, meslek yüksekokulu ve birçok sosyal sorumluluk projesiyle bu zorlu coğrafyada yaşayanların hayatlarına katkıda bulunmaya çalışıyor.
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