Turkakım’da yol yarılandı

Rus enerji şirketi Gazprom, dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervinin bulunduğu ve aynı zamanda TürkAkım’ın da başlangıç noktası olarak kabul edilen Noviy Urengoy tesislerinin kapılarını Türk gazetecilere açtı. Bölgede 22 doğalgaz tesisini işleten Gazprom-dobycha Urengoy Şirketi’nin Genel Müdürü Alexandar Karyakin ile genel müdür yardımcıları Sergey Turkin, Alexander Kavlinkin, Sergey Konyaev’ın ev sahipliği yaptığı bilgilendirme gezisi sırasında yapılan sunuma göre projede yol yarılandı. Halen yapımı devam eden Rusya’dan Türkiye’ye yılda 16 milyar metreküpe yakın doğalgaz taşıyacak TürkAkım Boru Hattı’nın derin denizlerdeki inşaatını Pioneering Spirit adlı inşaat gemisi gerçekleştiriyor.

İKİ HATTAN OLUŞACAK

Her biri 930 kilometre uzunlukta olacak iki hattan oluşacak projede, hatlardan biri Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgelerinin sınırı olan 224’üncü kilometreye kadar geldi. Türkiye’nin kullanımına açılacak diğer hatta ise 530 kilometrenin üzerinde boru döşendi. Türkiye’nin güncel doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hat, Rusya’nın Anapa kıyısından İstanbul’a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy’de Türkiye kıyısına çıkacak. Bu hat BOTAŞ’ın inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz’a getirilecek. Avrupa’nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom’un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek. Alınan bilgilere göre bu hat İpsala üzerinden Avrupa’ya gidecek. Ancak ikinci hattın inşa süreci Rusya’nın Avrupa ülkeleri ile yapacağı kontratlara göre şekillenecek.

Halihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye’ye Rus gazını taşıyan Batı Hattı’nı ikame edecek TürkAkım’ın, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunması öngörülüyor. Gazprom’un yüzde 100 iştiraki olan South Stream şirketi tarafından inşa edilen TürkAkım’ın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor. Şirket yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Gazprom’un Avrupa’ya doğalgaz ihracatı 2012’den sonra giderek artmaya başladı. Geçen yıl Avrupa’ya 190 milyar metreküp gaz ihraç eden Gazprom’un son 25 yıldaki en önemli müşterisi Avrupa oldu.