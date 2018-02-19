Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

TürkAkım'ın deniz bölümünün yüzde 48'i tamamlandı

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümündeki iki hatta bugüne kadar 884 kilometre boru döşendiği ve inşaatın deniz kısmının yüzde 48'lik bölümünün tamamlandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TürkAkım şirketinden yapılan açıklamada, Pioneering Spirit gemisi tarafından yürütülen birinci hattın inşaatında bugün itibarıyla Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi yakınındaki 660'ıncı kilometrenin geçildiği belirtildi. Böylece, Türkiye'ye doğalgaz sağlayacak söz konusu hattın yüzde 70'inin tamamlandığı kaydedildi.

Türkiye tarafından verilen izinler doğrultusunda projede Kıyıköy beldesine doğru ilerlemeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Boru hattını oluşturan iki hatta bugüne dek toplamda 884 kilometre boru döşendi. Bu mesafe boru hattının deniz kesiminin yüzde 48'ine denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA