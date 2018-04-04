Türkçe konuşan yerli yapay zeka geliyor
10 binin üzerinde katılımla rekor kıran Turkcell Teknoloji Zirvesi başladı. Zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi.
Turkcell tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve ‘Türkiye. Bugün. Şimdi’ sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde yapay zekalı robotlar, insanların geleceği masaya yatırıldı. Zirve 30’un üzerinde oturumda 100’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya getirdi. Zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekanın çok yakında geleceğini söyledi. Kaan Terzioğlu ‘10’uncu genel müdür yardımcım’ diye tanıttığı Alexa’nın da yakında çok daha ileri bir versiyonunun, Türkçe konuşan yapay zekanın geleceğini belirterek “Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi.
DATA İÇERİDE KALMALI
Kaan Terzioğlu şunları söyledi: “Dijital servisleri sunmakla kalmıyor, dijital operatör altyapısında da bu hizmetleri güvenle verebilmek ve müşteriler bu hizmetlerle buluşturuyoruz. Ham datayı işlemek ve güvenli tutmak için çok önemli. Yerli ve milli arama motorumuz Yaani, bizim için çok önemli. Yine Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın ve değere kavuşsun diye Türkiye’nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz.”
TEHLİKE DE VAR
Terzioğlu, ‘bugün, şimdi’ harekete geçmeleri gereken bir konunun dijital dünyada çocukların hayata hazırlanması olduğunu belirterek, 12 aylık bebek eline telefonu aldığında susuyorsa bugün harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı. Bugün çocukların ailelerine sorulduğunda yüzde 64’ünün dijital dünyanın çocuklar için tehlikeli olduğunu söylediğini aktaran Terzioğlu, İngiltere’de günde 1000 tane sitenin çocuk tacizi nedeniyle kapatıldığını söyledi.
HEDEF GELİŞMİŞ ZEKA
Zirvede konuşan IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High da “Yapay zeka yerine geliştirilmiş zekayı kullanmayı tercih ediyoruz. Bize doğru zamanda doğru bilgileri veren bir sistemden hepimiz istifade edebiliriz. Hem bilgileri daha iyi anlayabilir hem de bize ilham vermesini sağlayabiliriz” dedi.
5 MİLYAR MOBİL İNSAN
GSMA Genel Direktörü Mats Granryd ise mobil geleceği şekillendiren gelişmeler, operatörler ve düzenli kuruluşların neler yapması gerektiğine değinirken, “Mobil dünyanın birleştirdiği 5 milyar kişi var ve bu sayı hızla artmakta. Gelecekte çok daha fazla video, 360 derece videolar, sanal gerçeklik, avatarlar hayatımızda olacak” dedi.
‘Savaşlar datay üzünden çıkacak’
Teknoloji Zirvesi’nin açılışına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “2051 yılına kadar insanların yaptığı tüm görevlerin 2136 yılına kadar insanların yaptığı tüm mesleklerin yapay zekâ tarafından yapılabileceği öngörülmekte. Belki de yakın gelecekte yapay zekâ ile haberleşme şebekeleri tamamen insan eli değmeden yönetilebilecek, insanların zihninden geçirdiği abonelik işlemi şebeke tarafından algılanabilecek ve anında yerine getirilebilecek. Bunları yaparken de güvenlik bizim önceliğimiz olacak. Geleceğin savaş alanı olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu yıl, kamuda siber güvenlik alanında detaylı ve geniş kapsamlı tedbir kontrol ve denetim mekanizmalarını oluşturuyoruz. Bugün, şimdi, geleceğe ilişkin hedeflerimiz öngörülerimiz var ama bugün için yapılması gerekenleri de başkalarından beklemeden yapmak durumundayız” dedi. Arslan “E-devlette kullanıcı sayımız 37 milyonu aşmış durumda. E-devlet üzerinden hizmet veren kurum sayısı 428 ve hizmet sayısı 3 bin 61’e ulaştı” diyei konuştu.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi’ne katılım yoğun oldu. Zirveye katılan ‘Ada’ isimli robot da hünerlerini sergiledi.
‘Anadolu’da binlerce küçük Aziz Sancar var’
Zirvede konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ihracattaki yüksek teknolojili ürünlerin payını istikrarlı şekilde artıracaklarını dile getirerek, Türkiye’nin petrolünün teknoloji olduğunu söyledi. Özlü, “Yapay zekanın Einstein’larını el üstünde tutacağız. Kesinlikle biliyorum ve inanıyorum ki Anadolu’da binlerce küçük Einstein, binlerce küçük Aziz Sancar var. Bu çocuklarımızı yapay zeka, yazılım, kodlama, algoritma ile tanıştıracağız, nitelikli yazılımcılarımızı çok büyük projelerle himaye edeceğiz. Bilişim devriminin zorunlu kıldığı insan kaynağını yetiştirmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” dedi. Özlü, yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri gibi kavramların başka dünyaların kavramları olmadığının altını çizdi.
Bakan Özlü, Teknoloji Zirvesi nedeniyle açılan standları gezerek bilgi aldı.
25 casus uygulama vatandaşı izliyor
Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren casus uygulamalarla ilgili inceleme başlatan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, zirvede bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sayan, kurum olarak son dönemde bazı uygulamalara karşı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “İncelediğimiz 25 adet mobil rehber uygulamasının rehberinizdeki bilgilere erişmenin yanı sıra; 5 tanesinin SMS’lere, 7 tanesinin görüşme kayıtlarına, 2 tanesinin telefonun kamerasına, 4 tanesinin konum bilgilerine ulaşabildiğini tespit etmiş durumdayız” dedi. Sayan, bu uygulamalar içinde kullanıcının SİM kart, IMEI numarasına ve mikrofonuna erişen ve arama yönlendirme veya aramayı iptal etme işlemleri yapan uygulamaları da tespit ettiklerini söyledi. Sayan, büyük veriyi kullanan Facebook, Google ve Twitter gibi firmaların kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.
SIKI ÖNLEMLER
Sayan büyük verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamaya odaklandıklarını belirtti. Sayan “Kişisel veriler kullanılarak davranış mekanizmaları öğrenilirken bir yandan verimiz sömürülmekte. Bizim vatandaşımızın haklarını dev firmalara karşı korumak için bize büyük rol düştü. Bu alanda sıkı önlemler getireceğiz” dedi.
Yapay zekanın babası Russel: 5 yıl sonra robotlararamızda dolaşacak
Yapay zekanın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell, Teknoloji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, 5 yıl sonra yapay zekâlı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek “Arık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler” dedi. Yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına da yanıt veren Russell, “Şu anda, yapay zekâ insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride, yapay zekânın insanlığın yaşadığı bir dünyanın sonunu getirmemesi için, onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız” diye konuştu.
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