Türkçe konuşan yerli yapay zeka geliyor

Turkcell tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve ‘Türkiye. Bugün. Şimdi’ sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde yapay zekalı robotlar, insanların geleceği masaya yatırıldı. Zirve 30’un üzerinde oturumda 100’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya getirdi. Zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekanın çok yakında geleceğini söyledi. Kaan Terzioğlu ‘10’uncu genel müdür yardımcım’ diye tanıttığı Alexa’nın da yakında çok daha ileri bir versiyonunun, Türkçe konuşan yapay zekanın geleceğini belirterek “Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zekâ şovu yapacağız” dedi.

DATA İÇERİDE KALMALI

Kaan Terzioğlu şunları söyledi: “Dijital servisleri sunmakla kalmıyor, dijital operatör altyapısında da bu hizmetleri güvenle verebilmek ve müşteriler bu hizmetlerle buluşturuyoruz. Ham datayı işlemek ve güvenli tutmak için çok önemli. Yerli ve milli arama motorumuz Yaani, bizim için çok önemli. Yine Türkiye’nin datası Türkiye’de kalsın ve değere kavuşsun diye Türkiye’nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz.”

TEHLİKE DE VAR

Terzioğlu, ‘bugün, şimdi’ harekete geçmeleri gereken bir konunun dijital dünyada çocukların hayata hazırlanması olduğunu belirterek, 12 aylık bebek eline telefonu aldığında susuyorsa bugün harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı. Bugün çocukların ailelerine sorulduğunda yüzde 64’ünün dijital dünyanın çocuklar için tehlikeli olduğunu söylediğini aktaran Terzioğlu, İngiltere’de günde 1000 tane sitenin çocuk tacizi nedeniyle kapatıldığını söyledi.

HEDEF GELİŞMİŞ ZEKA

Zirvede konuşan IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High da “Yapay zeka yerine geliştirilmiş zekayı kullanmayı tercih ediyoruz. Bize doğru zamanda doğru bilgileri veren bir sistemden hepimiz istifade edebiliriz. Hem bilgileri daha iyi anlayabilir hem de bize ilham vermesini sağlayabiliriz” dedi.

5 MİLYAR MOBİL İNSAN

GSMA Genel Direktörü Mats Granryd ise mobil geleceği şekillendiren gelişmeler, operatörler ve düzenli kuruluşların neler yapması gerektiğine değinirken, “Mobil dünyanın birleştirdiği 5 milyar kişi var ve bu sayı hızla artmakta. Gelecekte çok daha fazla video, 360 derece videolar, sanal gerçeklik, avatarlar hayatımızda olacak” dedi.