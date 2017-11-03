Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Akça: Turkcell, Türkiye'nin Otomobili için hazır

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Türkiye'nin Otomobili projesini destekleyecek olan yüksek teknoloji sistemlerinde geliştirme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Akça, yerli otomobile ilişkin yazılı açıklamasında, her biri kendi alanında büyük tecrübe sahibi Türkiye'nin önemli şirketlerinin Türkiye'nin otomobilini yapmak üzere bir araya geldiğini, bu güç birliğinin verimli bir iş birliğine dönüşeceğine inandıklarını dile getirdi.

"Dijital İpekyolu'nu yeniden kurmak için çalışıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yıl önce kısıtlı imkanlarla uçak, 60 yıl önce de 23 mühendisin çabasıyla otomobil yapmış bir ülke olduğuna vurgu yapan Akça, şunları kaydetti:

"Bu girişimler maalesef Türkiye'nin kısıtlı imkanları ile kendi yüksek teknolojisini üretmesini istemeyen dış müdahalelere rağmen başarıya ulaşmıştır ancak; seri üretime geçme konusu malum sebepler nedeniyle başarılamamıştır. Bugün artık ülkemizde yüksek teknolojinin istikbalimiz için ne kadar önemli olduğunu idrak eden ve bu yolda atılan her adımı destekleyen güçlü bir devlet iradesi mevcuttur.

Yazılım ve yüksek teknolojinin en önemli unsur olduğu yerli otomobil projesinde üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi teknoloji konusunda dünyada büyük başarılara ulaşmış bir şirket olarak çok yakın bir geçmişte, kendi alanımızda güçlü adımlar attık.

Dünyanın en güçlü 4.5G altyapısını Türkiye'de kurduk, binlerce kilometre fiber altyapı yatırımı ile Dijital İpekyolu'nu yeniden kurmak için çalışıyoruz. Dijital İpekyolu'nun kervansarayları olacak veri merkezlerini inşa ettik ve ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlaması beklenen 5G teknolojisinin hazırlıklarını yapıyoruz. 5G'de saha testlerini yönetiyoruz, standart belirleyiciler arasındayız."