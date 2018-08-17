Turkcell'in yerli ve milli teknolojileri tüm dünyaya yayılıyor

Türkiye’de yerli ve milli teknoloji üretimine yönelik çalışmalara hız verilmiş durumda. Yerli ve milli teknoloji denildiğinde akla gelen şirketlerin başında ise Turkcell geliyor. Tam da bu nedenle Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaş girişimleri karşısında daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” diyerek, bu konuda üstlendikleri misyonun bir kez daha altını çiziyor. “Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin kazandığı yerde bizim kaybetme ihtimalimiz yoktur” diyen Terzioğlu, teknolojide yerli ve milli üretim konusunda yaptıkları çalışmaları hızlandırarak artıracaklarını vurguluyor.

ODAKTA YERLİ DİJİTAL UYGULAMALAR VAR

Turkcell, bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerini geliştirirken, diğer taraftan tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı olmayı sürdürüyor. Bunun yanı sıra Turkcell, katma değer yaratan yazılım ve uygulama tarafında yaptıklarıyla da son dönemde uluslararası arenada da adından söz ettiriyor. Bu konuda Turkcell’in geliştirdiği uygulamalar ve yatırımları, ona “dünyanın ilk dijital operatörü” unvanını da getirmiş durumda. Öyle ki yerli ve milli teknolojilere yatırım yapmaya devam eden şirket, bugün anlık mesajlaşma platformu BiP, –Türkiye’nin arama motoru Yaani, binlerce müziği dinleyicilerle buluşturan fizy, içinde yüzlerce kanal ve binlerce filmi barındıran TV+, her ay 5 milyondan fazla yayının dijital olarak okunduğu Dergilik, Türkiye’nin en büyük bireysel bulut depolama servisi lifebox, yerli ve milli ödeme platformu Paycell, yeni nesil arama ve rehber uygulaması UpCall ile internet sitelerine şifresiz giriş imkanı veren Hızlı Giriş teknolojisi gibi çözümleri ile öne çıkıyor.

Bu alanda ortaya çıkan sonuçlar ise göz kamaştırıcı. Turkcell’in tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulamalarının indirilme sayısı bugün 110 milyona yaklaşmış durumda. Dijital teknoloji ihracatında bayrağı elinde tutan Turkcell’in bu servislerini yurtdışından indirenlerin sayısı da 3 milyonu aştı.

KULLANICI SAYISI BİR YILDA YÜZDE 70 ARTTI

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcı sayısını Türkiye’de ve dünyada bir yılda yüzde 70 artırdı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli uygulama BiP, sadece Turkcell abonelerinin değil, Türkiye’deki diğer Telekom operatörlerinin aboneleri de dahil olmak, Afrika’dan Antarktika’ya kadar tüm dünyada 25 milyondan fazla kullanıcıyı buluşturuyor.

BiP TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA YAYILIYOR

Türkiye’den çıkan yerli teknolojilerin yakaladığı başarının gurur verici olduğunu vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Turkcell olarak, yeni nesil bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle dijital veri hacminin hızla artması ile veri güvenliği ve ulusal güvenlik kritik bir öneme sahip oldu. BiP, yalnızca Türk mevzuatına değil, Avrupa Birliği tarafından konulmuş veri güvenliği regülasyonlarına da uyumlu olarak hizmet veriyor. Şirketimizin bir slogan haline getirdiği ve her fırsatta vurguladığımız ‘Türkiye’nin Türkiye’deki kalmalıdır’ prensibinden hareketle BiP’in tüm verisi en yüksek uluslararası standartlara uyumlu şekilde Türkiye’deki veri merkezlerimizde tutuluyor. Bu sayede BiP, Türkiye’nin doğrudan milli güvenliğini ilgilendiren veri güvenliği meselesinde de en üst düzey güvenceyi sunuyor. Ayrıca Turkcell’in yüzde 100 iştiraki olan Hollanda’da kurulu Lifecell Ventures şirketimiz vasıtasıyla küresel operatörlerle yaptığımız anlaşmalar sayesinde BiP farklı ülkelerdeki kullanıcıların hayatlarına dokunurken, BiP’in tüm dünyada hızla yaygınlaşmasına ve ülkemizin teknolojimizin teknoloji ihracatına da katkı sağlıyoruz.” diyerek şöyle devam etti:

“Hisseleri yurt dışında işlem gören tek Türk şirketi olan Turkcell, bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek BiP’in yanısıra Yaani, Lifebox, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi dünya çapında rekabet edebilecek kalitede yüzde 100 yerli pek çok dijital servisi hayata geçirmek suretiyle bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır. Hangi operato¨ru¨n abonesi olursa olsun, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm kullanıcıları BiP’i ve diğer uygulamalarımızı cep telefonlarına, tabletlerine ve bilgisayarlarına indirerek bu eşsiz deneyimi yas¸amaya davet ediyoruz.”

“KEŞFET” İLE YÜZLERCE SERVİS VE KAMU HİZMETİ SUNULUYOR

“Keşfet” özelliğinde yer alan 170’den fazla servis ile tüm global rakiplerinin ötesinde bir “yaşam platformu” olan BiP ile günlük birçok ihtiyaç¸ tek bir platform üzerinden karşılanabiliyor. 7’den 70’e herkese hitap eden zengin oyun içeriği ile spordan magazine birçok içeriğin anlık olarak sunulduğu ve farklı yarışmalar ile kullanıcılarının keyif ve heyecanlı vakit geçirmesini sağlayan BiP ile e-Devlet’in yanısıra, bakanlıklar ve belediyeler gibi pek çok kamu kurumuna da kolaylıkla ulaşılabiliyor.

BİP İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

* Grup Görüntülü Görüşme: Mesajlaşma uygulamalarında bir ilk olan Grup Görüntülü Görüşme özelliği ile 6 kişi aynı anda HD kalitede görüntülü olarak görüşme yapabiliyor.

* Cepten Cebe Hızlı ve Kolay Para Transferi: Mesaj yazmak kadar kolay ve hızlı para transferi. iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan sadece telefon numarasıyla para gönderilebiliyor.

* İkinci Numaram BiP’te Servisi: BiP’e tanımlanan ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabiliyor, aramalar karşılanıp SMS’ler alınabiliyor. Böylece çift telefon taşıma derdi sona eriyor. Sabit numaralar da bu servisten yararlanabiliyor. Dileyen BiP üzerinden evdeki sabit hat numarası üzerinden arama yapabiliyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da yabancı operatör hattı ile Turkcell Hattını aynı cihazda BiP üzerinden kullanamaya devam ediyor.

* BiP ’ten Her Yöne Arama: BiP üzerinden her yöne arama yapabiliyor, uçakta veya metroda bile Wi-Fi hattına bağlanarak Turkcell şebekesi üzerinden arama yapabiliyorsunuz.

* Anlık Karşılıklı Takip Etme: Takip Et özelliğiyle, takip isteği yollanan kişinin nerede olduğunu anlık olarak görüntüleyebilme olanağı sağlayan BiP sayesinde kafa karıştıran yol tarifleri tarihe karışıyor. Bu özellik rakip uygulamalardan 1,5 yıl önce ilk olarak BiP’te hizmete sunuldu. Karşılıklı takip etme özelliği 4 saate kadar aktif halde tutulabiliyor. Ayrıca takip edilen kişinin kat ettiği rota da harita üzerinde görülebiliyor. Aynı zamanda BasKonuş özelliği ile de takip etme esnasında iletişim kurmaya devam etmek de mümkün.

* BiP Game ile oyun oyna: Çok sayıda eğlenceli oyunun yer aldığı bu platform üzerinde ayda 1,7 milyon kullanıcı oyun oynuyor.

* BiP Web: Bilgisayarınızdan klavyeyle web’den hızlı ve kolay mesajlaşmak mümkün.

* Sürpriz Nokta: Kullanıcıların konumuna göre farklı faydalar sunan yaklaşık 4,5 milyon kullanıcılı yepyeni eğlence platformu.

* Faks Gönder: Akıllı Faks özelliği sayesinde banka, kamu ya da özel kurumlara talimat veya dilekçe iletmek gerektiğinde imzalı doküman iletilmesi durumunda faks göndermek çok daha kolay hale geliyor.

EN ÖNEMLİ VARLIĞIMIZ DİJİTAL VERİLERİMİZ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Genç nüfusa sahip olan ve teknoloji benimseme oranı en yüksek ülkelerden olan Türkiye’nin en önemli varlığı dijital verileri. Bugün Türkiye’de üretilen verilerin yaklaşık yüzde 95’i yurt dışında tutuluyor. Biz uzun süredir bunu değiştirmek için çalışıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Bir yandan Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri hayata geçirirken bir yandan da bu datayı Türkiye’de işleyerek rekabet avantajı yaratmamız lazım. Biz verilerimizi Türkiye’de tutabilmek için uzun zamandır veri merkezi yatırımları yapıyoruz. Bugüne kadar uluslararası standartlardaki veri merkezlerimize 2 milyar TL yatırım yaptık. Gebze ve İzmir’de 2 yeni veri merkezimizin açılışını yaptık halde. Ankara ve Çorlu’da ise 2 yeni veri merkezini daha hayata geçireceğiz. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi konumundayız. Bir yandan Türkiye’nin verisini Türkiye’de saklamak için çalışırken diğer yandan dijital servislerimiz ile bu verileri işleyerek daha değerli hale getiriyoruz.

1440 STRATEJİMİZ İLE DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN OPERATÖRÜ

Telekom sektöründe 1440 stratejisiyle fark yarattıklarının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Müşterilerimizin bir gününde yer alan 1440 dakikasında daha fazla yer almak hedefiyle bir strateji geliştirdik. Geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi bulunuyor. Bizim de müşterilerimiz cep telefonuyla 32 dakika konuşuyor. Ama bu süre bizim için yeterli değil. Bugün müşterilerimiz fizy ile 23 dakika müzik dinliyor, 16 dakika BiP’te mesajlaşıp 39 dakika konuşuyor, 23 dakika dijital platformumuzda gazete ve dergi okuyor. 55 dakika TV+ ile televizyonu takip ediyor. Bu süreyi daha da artırmak için yeni dijital ürün ve servisler geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

1440 stratejisiyle gelen başarının şirketin finansal sonuçlarına da pozitif yansıdığını dile getiren Terzioğlu şunları söyledi: “24 aylık dönemde ciromuzu yüzde 52, EBİTDA’mızı yüzde 107 artırdık. 2017 yılında dünyanı en büyük 100 operatörü arasında en hızlı büyüyen operatör olduk. 2018’in ilk 6 ayında da büyümemizi hız kesmeden sürdürdük. Turkcell Grup, 9 milyar 867 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek 6 aylık gelirini elde etti. Yine aynı dönemde 4 milyar 156 milyon TL FAVÖK’e ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık. İlk yarı net kârımız ise 916 milyon TL oldu.”

ŞARKILARI FiZY’DEN DİNLİYORUZ

Dünyanın en iyi iki mobil şebekesinden biri seçilen Turkcell’in sadece Türkiye’de değil dünyada da konuşulan dijital uygulamaları BiP’le sınırlı değil. Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy, Türkiye’nin 81 ilinde de en çok dinlenen müzik platformu olmayı sürdürüyor. Yerli-yabancı milyonlarca şarkıyı yüksek ses kalitesinde dinleme seçeneğinin yanı sıra binlerce video ve onlarca radyo kanalı sunan fizy, birçok sanatçının konserlerini canlı olarak da yayınlıyor. Bugün fizy’de fizy’de günde 6,8 milyondan fazla şarkı dinleniyor. Kullanıcılar fizy’de günde ortalama 23 dakika geçirirken, canlı konser yayınlarını da fizy üzerinden takip edebiliyor.

TV+: EN POPÜLER CEP TV

Turkcell’in telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+, 150’ye yakın kanal ve yüzlerce filme erişim imkanı sunuyor. Yeni nesil televizyon yayıncılık platformu olan TV+, teknik özellikler ve kullanım kolaylığı ile hem evde hem de mobil cihazlarda kullanılabiliyor. TV+'ta dünyanın en değerli liglerinden en çok takip edilen belgesellere, en sevilen animasyonlardan Oscar’lı filmlere ve fenomen haline gelen yabancı dizilere kadar dopdolu içerikler ister televizyondan ister telefondan ya da tabletlerden izlenebiliyor. Evinde TV+ kutusu olanlar 4K Ultra HD keyfini evlerinin konforlarında yaşıyor. 4K Ultra HD, şu an yaygın olarak kullanılan HD görüntü kalitesinden 4 kat daha yüksek çözünürlük sağlıyor. Türkiye’nin en popüler mobil TV’si olan TV+, global rakiplerini de geride bırakmış durumda.

TÜRKİYE’NİN ARAMA MOTORU YAANİ

Türkiye’nin arama motoru Yaani, Turkcell’in milli uygulamaları arasında en önemlilerinden birisi. Kullanıcıların en fazla giriş yaptığı servislerin başında gelen arama motorları pazarında yerini alan Yaani, kullanıma sunulması henüz bir yıl dahi olmadan 5 milyondan fazla kez indirilerek rekor kırmış durumda. Kullanıcının konumuna göre en yakın sonuçları görüntüleyen arama motoru, anadilinin Türkçe olması nedeni ile de kullanıcının ne demek istediğini daha iyi anlayabiliyor. Yaani hem cep telefonunda uygulama olarak hem de Yaani.com.tr adresinden kullanılabiliyor.

4.5G’DE DÜNYANIN EN HIZLISI

GSA (Global Mobile Suppliers Association/Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) tarafından yayınlanan Mayıs 2018 Küresel Durum Raporu’nda Turkcell’in 4.5G (LTE) şebekesiyle dünyanın en iyilerinden biri olduğu açıklandı. GSA, 2018 Nisan ayının sonu itibarıyla Gigabit 4.5G (LTE) için üç temel LTE-Advanced özelliğine yatırım yapan 52 ülkeden 87 operatörü belirledi. 41 operatör, bu üç teknolojinin tamamını devreye aldı ve bu teknolojilere dayalı ticari hizmetler başlattı. Gigabit LTE ağlarının referans alındığı ve en hızlı indirme ağlarının açıklandığı Mayıs 2018 raporuna ise göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 1.2 Gbps hızıyla dünyanın en hızlı 2 operatöründen birisi olarak gösterildi.