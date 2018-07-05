Türkiye 81 teknoparkla geleceği şekillendiriyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Resmi Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Türkiye’deki teknopark sayısının 81’e ulaştığını bildirdi. Özlü, bakanlığının teknoloji geliştirme bölgelerine (teknopark) yönelik yürüttüğü faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YAZILIMCILAR ÇALIŞACAK

Özlü, Türkiye’deki teknopark sayısının 81’e yükseldiğine dikkati çekerek, bu teknoparkların 56’sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25’inde yapılaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Teknopark bulunan il sayısının 54’e çıktığına işaret eden Özlü, organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulan teknopark sayısının 21’e ulaştığını kaydetti.Özlü, yeni kurulacak teknoparklar hakkında da bilgi verdi. Çankırı’da 125 bin 792 metrekare alana inşa edilecek Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, kimya, yazılım, bilişim, elektronik ve haberleşme teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 40 firmayla 100 araştırmacının yer almasının planlandığını aktaran Özlü, “Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin gelecek 5 sene, yılda 20-25 milyon lira katma değer sağlaması öngörülüyor. Bölgede belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesiyle gelecek 10 yılda da yaklaşık 80 şirket ve 300 civarında nitelikli Ar-Ge personeli, yazılımcı ve araştırmacının faaliyet göstermesini bekliyoruz” dedi.

YURT DIŞINI ZORLAYACAK

Kastamonu’da 10 bin metrekare alana kurulacak Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde enerji, gıda, makine, imalat ve sağlık sektörlerinin faaliyet göstermesini hedeflediklerini dile getiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırklareli’nde 44 bin 686 metrekare alana yapılacak Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin gıda, içecek ve kimyasal ürün imalatı, inşaat, yazılım, bilişim, makine, tarım, tekstil, cam, ilaç, enerji, gıda teknolojileri, nanoteknoloji, malzeme ve robotik alanlarında faaliyet gerçekleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.