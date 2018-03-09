Türkiye Avrupa’ya göre daha ucuz elektrik tüketiyor

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’dan ve medya verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, 2017’nin ilk yarısında kWh birim başına 49.15 kuruş ödeyerek, kWh ortalaması 95.72 olan Avrupa Birliği’ne kıyasla yüzde 50 daha ucuz elektrik tüketti. Devreye alınan yerli ve milli kaynakların da etkisiyle, elektrik üretiminin ciddi seviyelere yükseldiği görüldü.

Türkiye’nin son sıralarda yer aldığı raporda, Avrupa’nın en yüksek fiyattan elektrik kullanan ülkeleri arasında 1.43 Lira ile Danimarka zirveye otururken, Danimarka’yı 1.42 Lira ile Almanya takip etti. Bunların dışında yüksek fiyatlı elektrik ödemelerinde, Portekiz 1.07 Lira, İspanya ve İrlanda 1.08 Lira, İtalya 1 Lira ile AB ortalamasının üzerinde yer aldı. Buna karşın, Avrupa’da elektriği en ucuz kullanan ülke 31.14 kuruş ile Sırbistan oldu. Sırbistan’ı Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Türkiye izledi. Bu ülkelerin dışında, söz konusu dönemde elektrik tüketimi için kWh başına Macaristan’da 52.76 kuruş, Yunanistan’da ise 90.79 kuruş ödendiği tespit edildi.